NYT: Рубио пропустит переговоры в Лондоне из-за слов Зеленского о Крыме
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон для переговоров с Украиной и Евросоюзом из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой источники.
Два европейских чиновника рассказали изданию, что участники переговоров Париже были осведомлены о планах администрации президента США Дональда Трампа по заключению соглашения о прекращении огня. По их словам, оно включает требования о признании Киевом контроля России над Крымом и невступлении Украины в НАТО.
22 марта Зеленский в разговоре с прессой заявил, что он готов к переговорам с Россией, как только вступит в силу режим прекращения огня. При этом он заявил, что Украина не согласится ни на какое соглашение, признающее законный контроль Москвы над Крымом. «Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции», – сказал украинский лидер.
По данным госдепартамента, на встрече в Лондоне будет присутствовать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс, комментируя изменение планов Рубио, отметила, что «это не заявление о встречах, это заявление о логистических проблемах в его расписании».
О том, что Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не будут принимать участие в переговорах с Украиной и ЕС в Лондоне 23 апреля, писала Financial Times со ссылкой на источники. The Washington Post сообщала 22 апреля, что США на этих переговорах могут предложить признать Крым российским.