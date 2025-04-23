NYT: Рубио пропустит переговоры в Лондоне из-за слов Зеленского о Крыме

22 марта Зеленский в разговоре с прессой заявил, что он готов к переговорам с Россией, как только вступит в силу режим прекращения огня. При этом он заявил, что Украина не согласится ни на какое соглашение, признающее законный контроль Москвы над Крымом. «Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции», – сказал украинский лидер.