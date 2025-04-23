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NYT: Рубио пропустит переговоры в Лондоне из-за слов Зеленского о Крыме

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон для переговоров с Украиной и Евросоюзом из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой источники.

Два европейских чиновника рассказали изданию, что участники переговоров Париже были осведомлены о планах администрации президента США Дональда Трампа по заключению соглашения о прекращении огня. По их словам, оно включает требования о признании Киевом контроля России над Крымом и невступлении Украины в НАТО.

22 марта Зеленский в разговоре с прессой заявил, что он готов к переговорам с Россией, как только вступит в силу режим прекращения огня. При этом он заявил, что Украина не согласится ни на какое соглашение, признающее законный контроль Москвы над Крымом. «Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции», – сказал украинский лидер.

По данным госдепартамента, на встрече в Лондоне будет присутствовать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс, комментируя изменение планов Рубио, отметила, что «это не заявление о встречах, это заявление о логистических проблемах в его расписании».

О том, что Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не будут принимать участие в переговорах с Украиной и ЕС в Лондоне 23 апреля, писала Financial Times со ссылкой на источники. The Washington Post сообщала 22 апреля, что США на этих переговорах могут предложить признать Крым российским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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