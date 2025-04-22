FT: Уиткофф и Рубио отказались от переговоров с Украиной и ЕС

FT: Уиткофф и Рубио отказались от переговоров с Украиной и ЕССША на встрече в Лондоне будет представлять Келлог
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио не будут принимать участие в переговорах с Украиной и ЕС в Лондоне 23 апреля. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В среду, 23 апреля, планируется встреча американских чиновников с украинскими и европейскими коллегами. При этом, Уиткофф и Рубио отказались от встречи, говорят собеседники издания.
На встрече будет присутствовать спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию 22 апреля. Позже это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Дата визита пока неизвестна. Это станет четвертым визитом Уиткоффа в Россию за последние три месяца.
The Washington Post сообщила 22 апреля, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС 23 апреля признать Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на сообщения, заявил, что Киев не признает территорию полуострова российской.