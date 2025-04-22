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FT: Уиткофф и Рубио отказались от переговоров с Украиной и ЕС

США на встрече в Лондоне будет представлять Келлог
Ведомости

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио не будут принимать участие в переговорах с Украиной и ЕС в Лондоне 23 апреля. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В среду, 23 апреля, планируется встреча американских чиновников с украинскими и европейскими коллегами. При этом, Уиткофф и Рубио отказались от встречи, говорят собеседники издания.

На встрече будет присутствовать спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг.

22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию 22 апреля. Позже это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Дата визита пока неизвестна. Это станет четвертым визитом Уиткоффа в Россию за последние три месяца.

The Washington Post сообщила 22 апреля, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС 23 апреля признать Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на сообщения, заявил, что Киев не признает территорию полуострова российской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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