Белый дом подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой неделе
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит на этой неделе в Россию для переговоров по разрешению конфликта на Украине.
«Я только что была в Овальном кабинете с президентом [Трампом] и Стивом Уиткоффом, и они хотят, чтобы все знали, что переговоры продолжаются, мы надеемся, что движемся в правильном направлении. Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным», – сказал Левитт во время пресс-брифинга.
О планах Уиткоффа вновь приехать в Россию 22 апреля сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков заявил, что диалог России и США по Украине продолжится на этой неделе, подчеркнув, что страны ведут достаточно серьезные и обстоятельные переговоры.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план по разрешению украинского конфликта. Газета New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.