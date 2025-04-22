Белый дом подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой неделе

«Я только что была в Овальном кабинете с президентом [Трампом] и Стивом Уиткоффом, и они хотят, чтобы все знали, что переговоры продолжаются, мы надеемся, что движемся в правильном направлении. Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным», – сказал Левитт во время пресс-брифинга.