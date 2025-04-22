Госдеп: Келлог будет представлять США на переговорах по Украине в Лондоне
Представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог примет участие в перегонах по Украине в Лондоне, добавив, что госсекретаря Марко Рубио там не будет.
«В этом конкретном случае, несмотря на то что встречи в Лондоне все еще проходят, он [Рубио] не будет присутствовать. Я знаю, что генерал Келлогг там, и он будет вести эти переговоры», – сказал Брюс на брифинге.
Брюс добавила, что и госсекретарь, и президент заявили, «что военное решение этого конфликта невозможно».
«И поэтому они хотят, чтобы дипломатия сработала», – добавила она.
Она пояснила, что Вашингтон оценит перспективы мира на Украине после переговоров в Лондоне.
Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по перемирию пройдут в Лондоне 23 апреля.