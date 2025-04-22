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Госдеп: Келлог будет представлять США на переговорах по Украине в Лондоне

Ведомости

Представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог примет участие в перегонах по Украине в Лондоне, добавив, что госсекретаря Марко Рубио там не будет.

«В этом конкретном случае, несмотря на то что встречи в Лондоне все еще проходят, он [Рубио] не будет присутствовать. Я знаю, что генерал Келлогг там, и он будет вести эти переговоры», – сказал Брюс на брифинге.

Брюс добавила, что и госсекретарь, и президент заявили, «что военное решение этого конфликта невозможно».

«И поэтому они хотят, чтобы дипломатия сработала», – добавила она.

Она пояснила, что Вашингтон оценит перспективы мира на Украине после переговоров в Лондоне.

Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по перемирию пройдут в Лондоне 23 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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