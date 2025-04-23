СМИ: переговоры по Украине в Лондоне отменили из-за «гнева» Вашингтона
Срыв переговоров между украинской, европейской и американской делегацией, которые должны были пройти в Лондоне, произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По информации газеты, украинская сторона отказалась принимать предложение о передаче некоторых территорий России. США также выразили недовольство относительно позиции Украины «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное – позже».
Несмотря на отмену данной встречи, спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф все еще намерен посетить Москву на этой неделе, сообщает WP.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе своего недавнего визита в Индию заявил журналистам, что США сделали предложение обеим сторонам конфликта. По информации газеты, оно включает в себя заморозку нынешней линии фронта, пока не будет достигнуто долгосрочное дипломатическое урегулирование. По словам Вэнса, и России, и Украине «придется отказаться от части территории, которую они сейчас контролируют».
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов. Собеседник агентства рассказал, что реакция США на такой шаг может указывать на то, что позиция Киева не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Москвой.
За день до назначенных переговоров по украинскому вопросу в Лондоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоятся переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже подтвердила эту информацию. Это станет четвертым визитом Уиткоффа в Россию за последние три месяца. Кремль не раскрыл дату предстоящего приезда спецпосланника президента США.