СМИ: переговоры по Украине в Лондоне отменили из-за «гнева» Вашингтона

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов. Собеседник агентства рассказал, что реакция США на такой шаг может указывать на то, что позиция Киева не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с Москвой.