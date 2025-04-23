Кремль проинформирует о визите Уиткоффа «по факту»
В Кремле не раскрыли дату визита спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, поскольку «ситуация достаточно подвижная» и «все очень быстро меняется». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будем вас информировать уже, что называется, по факту, с тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания», – сказал он, отвечая на вопрос о планируемом визите Уиткоффа в Россию на этой неделе.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже подтвердила эту информацию. Это станет четвертым визитом Уиткоффа в Россию за последние три месяца.
Дата визита пока неизвестна. Financial Times писала, что Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отказались от переговоров с Украиной и ЕС в Лондоне, которые пройдут 23 апреля. На встрече будет присутствовать спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план по решению российско-украинского конфликта.