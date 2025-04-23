Песков: вокруг урегулирования конфликта на Украине много нюансов
Контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю. Но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции и так далее», – сказал он.
О нюансах в вопроса урегулирования конфликта заявлял президент РФ Владимир Путин в марте. Тогда он подтвердил, что Москва готова остановить боевые действия, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Заявление Путина прозвучало после предложения президента США Дональда Трампа остановить бои на 30 дней.
New York Post сообщила 21 апреля, что Трамп намерен представить свой мирный план по решению российско-украинского конфликта в течение трех дней. По данным издания, план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.