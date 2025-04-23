Песков: вокруг урегулирования конфликта на Украине много нюансов

«США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю. Но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции и так далее», – сказал он.