В Кремле подтвердили позицию РФ по европейским миротворцам на Украине

В Кремле подтвердили позицию РФ по европейским миротворцам на УкраинеВласти напомнили о первопричинах конфликта в связи с действиями НАТО
Россия сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. То есть это, собственно, то, что было одной из первопричин для начала специальной военной операции», – сказал представитель Кремля.
22 апреля Белый дом подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план. Он может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.
Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.
Предполагается, что проект американского урегулирования украинского кризиса может включать такие пункты, как признание Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО, а также присвоение зоне вокруг Запорожской АЭС статуса нейтральной территории.
23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры по Украине на уровне министров иностранных дел. Но они были отложены.