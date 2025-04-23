МИД Великобритании подтвердил отмену переговоров по Украине в Лондоне

The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Источник Axios сообщал, что делегация Киева на переговорах в Лондоне планировала сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа.