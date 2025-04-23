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/ Политика

МИД Великобритании подтвердил отмену переговоров по Украине в Лондоне

Диалог продолжится, но будет закрыт для СМИ
Ведомости

Переговоры по Украине, которые должны были состояться в Лондоне на уровне министров иностранных дел 23 апреля, были отложены, подтвердил МИД Великобритании.

Как пишет The Guardian, переговоры должны были пройти под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Согласно заявлению британского МИДа, «переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ».

Ранее 23 апреля Sky News сообщал, что ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры по украинскому вопросу в Лондоне. Вместо этого пройдут переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран, отмечал телеканал. Вместе с тем предполагается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с Лэмми.

The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Источник Axios сообщал, что делегация Киева на переговорах в Лондоне планировала сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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