МИД Великобритании подтвердил отмену переговоров по Украине в Лондоне

МИД Великобритании подтвердил отмену переговоров по Украине в ЛондонеДиалог продолжится, но будет закрыт для СМИ
Переговоры по Украине, которые должны были состояться в Лондоне на уровне министров иностранных дел 23 апреля, были отложены, подтвердил МИД Великобритании.
Как пишет The Guardian, переговоры должны были пройти под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Согласно заявлению британского МИДа, «переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ».
Ранее 23 апреля Sky News сообщал, что ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры по украинскому вопросу в Лондоне. Вместо этого пройдут переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран, отмечал телеканал. Вместе с тем предполагается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с Лэмми.
The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Источник Axios сообщал, что делегация Киева на переговорах в Лондоне планировала сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа.