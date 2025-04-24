Трамп заявил о собственном дедлайне по урегулированию конфликта на Украине

Трамп заявил о собственном дедлайне по урегулированию конфликта на УкраинеШансы на заключение мирного соглашения президент США оценил как хорошие
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть собственные временные рамки по урегулированию украинского конфликта, по истечении крайнего срока он пересмотрит свою позицию по этому вопросу.
«У меня есть свой собственный срок. У меня есть свой дедлайн. Мы хотим, чтобы все прошло быстро. Так что у нас есть дедлайн, и после него у нас будет совершенно другое отношение к этому вопросу», – сказал Трамп во время общения с журналистами на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
Одновременно с этим Трамп считает, что есть хороший шанс на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Я думаю, у нас есть очень хорошие шансы на успех. Мы очень серьезно думаем, что обе стороны действительно хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров. Мы ждали уже очень долго. Их нужно посадить за стол переговоров. И я думаю, что у нас получится добиться мира», – подчеркнул американский президент.
Трамп отметил, что изначально начал заниматься урегулированием конфликта, потому что ему не нравилось, сколько денег тратит Вашингтон на поддержку Украины.
«А потом я понял, сколько людей погибает, – и это, безусловно, гораздо более важный фактор. Сейчас я говорю: мы можем спасти тысячи жизней. И мне совсем не нравится, что это занимает так много времени, но я верю, что обе стороны хотят заключить мир», – сказал он.
В ходе общения с прессой Трамп также выразил надежду, что российский президент Владимир Путин отреагирует на его призыв прекратить ракетные удары по Украине.
24 апреля в социальной сети Truth Social Трамп высказал недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.
24 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы страны за ночь нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также заводам, выпускающим ракетное топливо и порох. Местонахождение целей в сводке не приводится.
18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он сделал такое заявление после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
Днем 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов».