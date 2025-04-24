Трамп заявил о собственном дедлайне по урегулированию конфликта на Украине

«У меня есть свой собственный срок. У меня есть свой дедлайн. Мы хотим, чтобы все прошло быстро. Так что у нас есть дедлайн, и после него у нас будет совершенно другое отношение к этому вопросу», – сказал Трамп во время общения с журналистами на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.