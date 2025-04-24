Газета
Телеграм
/ Политика

США могут потребовать от России признать право Украины иметь оборонный сектор

Как рассказали источники Bloomberg, такое положение может быть включено в мирное соглашение
Ведомости

Американская сторона может потребовать от России в рамках мирного соглашения признать право Украины иметь оборонный сектор и собственную армию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может обсудить этот вопрос на грядущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, американская администрация может выдвинуть Москве условие, согласно которому Россия должна вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая перешла под ее контроль в 2022 г. Тогда объект перейдет под контроль США, чтобы обеспечивать энергией обе стороны, пишет Bloomberg. Детали планов не до конца проработаны и могут измениться, добавили источники агентства.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до назначенной встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.

Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева принять условия мирного плана президента США Дональда Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.

После срыва переговоров Трамп обвинил Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. Позже американский президент также выразил недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных