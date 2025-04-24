США могут потребовать от России признать право Украины иметь оборонный сектор

США могут потребовать от России признать право Украины иметь оборонный секторКак рассказали источники Bloomberg, такое положение может быть включено в мирное соглашение
Американская сторона может потребовать от России в рамках мирного соглашения признать право Украины иметь оборонный сектор и собственную армию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может обсудить этот вопрос на грядущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, американская администрация может выдвинуть Москве условие, согласно которому Россия должна вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая перешла под ее контроль в 2022 г. Тогда объект перейдет под контроль США, чтобы обеспечивать энергией обе стороны, пишет Bloomberg. Детали планов не до конца проработаны и могут измениться, добавили источники агентства.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до назначенной встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева принять условия мирного плана президента США Дональда Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.