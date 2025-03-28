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Лихачев: передача ЗАЭС под управление США является «ненаучной фантастикой»

Ведомости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал заявления о возможности передачи Запорожской АЭС под управление США «ненаучной фантастикой». Об этом он заявил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

«Это ненаучная фантастика», – сказал он, уточнив, что это «наш объект, находящийся на нашей территории», на котором работают граждане России.

О том, что вопрос передачи под американское управление ЗАЭС обсуждался на переговорах США и Украины, говорил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, передача под управление США всех атомных электростанций Украины не обсуждалась.

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

1 марта состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, впервые маршрут проходил через территорию России. Первоначально ротация была запланирована на февраль, но, по заявлению России, была отложена из-за провокаций со стороны Киева. 17 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС через украинскую территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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