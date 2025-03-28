Лихачев: передача ЗАЭС под управление США является «ненаучной фантастикой»
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал заявления о возможности передачи Запорожской АЭС под управление США «ненаучной фантастикой». Об этом он заявил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.
«Это ненаучная фантастика», – сказал он, уточнив, что это «наш объект, находящийся на нашей территории», на котором работают граждане России.
О том, что вопрос передачи под американское управление ЗАЭС обсуждался на переговорах США и Украины, говорил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, передача под управление США всех атомных электростанций Украины не обсуждалась.
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.
1 марта состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, впервые маршрут проходил через территорию России. Первоначально ротация была запланирована на февраль, но, по заявлению России, была отложена из-за провокаций со стороны Киева. 17 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС через украинскую территорию.