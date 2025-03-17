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РФ больше не пойдет на ротацию сотрудников МАГАТЭ через территорию Украины

Ведомости

Российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через украинскую территорию. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Использовать традиционный маршрут просто напросто опасно», – заявил Ульянов (цитата по ТАСС).

Он напомнил о двух провалившихся попытках ротации наблюдателей в феврале. Повторять же столь рискованные эксперименты больше не готовы, отметил Ульянов.

1 марта состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, впервые маршрут проходил через территорию России. Первоначально ротация была запланирована на февраль, но, по данным ЗАЭС, была отложена из-за провокаций со стороны Киева.

Так, 13 февраля Министерство обороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ведомстве опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены атаки украинских военных с использованием беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. Также сообщалось, что ротация должна была состояться 5 февраля, но и тогда она была сорвана украинской стороной.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г., а инспекторы МАГАТЭ работают на станции с сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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