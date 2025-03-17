РФ больше не пойдет на ротацию сотрудников МАГАТЭ через территорию Украины

Так, 13 февраля Министерство обороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ведомстве опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены атаки украинских военных с использованием беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. Также сообщалось, что ротация должна была состояться 5 февраля, но и тогда она была сорвана украинской стороной.