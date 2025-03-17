РФ больше не пойдет на ротацию сотрудников МАГАТЭ через территорию Украины
Российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через украинскую территорию. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил о двух провалившихся попытках ротации наблюдателей в феврале. Повторять же столь рискованные эксперименты больше не готовы, отметил Ульянов.
1 марта состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, впервые маршрут проходил через территорию России. Первоначально ротация была запланирована на февраль, но, по данным ЗАЭС, была отложена из-за провокаций со стороны Киева.
Так, 13 февраля Министерство обороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В ведомстве опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены атаки украинских военных с использованием беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. Также сообщалось, что ротация должна была состояться 5 февраля, но и тогда она была сорвана украинской стороной.
Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г., а инспекторы МАГАТЭ работают на станции с сентября 2022 г.