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Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 февраля. В результате этой атаки произошел срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в Telegram-канале министерства.

«Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ», – указано в сообщении.

Поясняется, что утром 12 февраля машины Минобороны РФ выдвинулись к ранее согласованному с Украиной месту, где должна была произойти смена сотрудников агентства. Но колонна в пути подверглась нескольким атакам из-за чего было принято решение вернуться.

«Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)», – отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что данная ротация должна была пройти еще 5 февраля, но она тоже была сорвана украинской стороной. В МИД Украины тогда заявили, что смена персонала агентства на ЗАЭС была отложена якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны РФ.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В ноябре прошлого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине. В конце января он выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По словам Гросси, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

12 февраля глава МАГАТЭ заявил, что плановая ротация экспертов была отменена из-за «интенсивной военной активности». Несмотря на полученные от обеих сторон письменные заверения в том, что смена персонала может пройти безопасно, ситуация оказалась слишком опасной для продолжения работы группы, отметил Гросси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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