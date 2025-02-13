Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 февраля. В результате этой атаки произошел срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в Telegram-канале министерства.
«Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ», – указано в сообщении.
Поясняется, что утром 12 февраля машины Минобороны РФ выдвинулись к ранее согласованному с Украиной месту, где должна была произойти смена сотрудников агентства. Но колонна в пути подверглась нескольким атакам из-за чего было принято решение вернуться.
«Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)», – отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что данная ротация должна была пройти еще 5 февраля, но она тоже была сорвана украинской стороной. В МИД Украины тогда заявили, что смена персонала агентства на ЗАЭС была отложена якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны РФ.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В ноябре прошлого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине. В конце января он выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По словам Гросси, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.
12 февраля глава МАГАТЭ заявил, что плановая ротация экспертов была отменена из-за «интенсивной военной активности». Несмотря на полученные от обеих сторон письменные заверения в том, что смена персонала может пройти безопасно, ситуация оказалась слишком опасной для продолжения работы группы, отметил Гросси.