Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В ноябре прошлого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине. В конце января он выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По словам Гросси, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.