12 февраля в МИД России сообщили о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС по вине Украинской стороны. Российская сторона, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полностью обеспечила подготовку к ротации специалистов, предоставив гарантии безопасности. Группа направилась на согласованную точку встречи. Но потом ВСУ заблокировали им движение. По информации МИД РФ, киевская сторона совершила попытку нападения на АЭС при помощи БПЛА. Один из дронов упал всего в 300 м от энергоблока станции. Захарова заверила, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины.