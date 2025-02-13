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Гросси: ротация инспекторов на ЗАЭС была отменена из-за «военной активности»

Ведомости

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) была отменена из-за «интенсивной военной активности», заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в заявлении на официальном портале организации.

Гросси говорит, что несмотря на полученные от обеих сторон письменные заверения в том, что запланированная ротация может пройти безопасно, ситуация оказалась слишком опасной для продолжения работы группы. Генеральный директор МАГАТЭ считает срыв ротации неприемлемым из-за угроз безопасности инспекторов.

Гросси добавил, что МАГАТЭ ведет консультации с Россией и Украиной для гарантий безопасности своих инспекторов и обеспечения их постоянного присутствия на ЗАЭС.

12 февраля в МИД России сообщили о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС по вине Украинской стороны. Российская сторона, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полностью обеспечила подготовку к ротации специалистов, предоставив гарантии безопасности. Группа направилась на согласованную точку встречи. Но потом ВСУ заблокировали им движение. По информации МИД РФ, киевская сторона совершила попытку нападения на АЭС при помощи БПЛА. Один из дронов упал всего в 300 м от энергоблока станции. Захарова заверила, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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