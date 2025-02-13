Гросси: ротация инспекторов на ЗАЭС была отменена из-за «военной активности»
Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) была отменена из-за «интенсивной военной активности», заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в заявлении на официальном портале организации.
Гросси говорит, что несмотря на полученные от обеих сторон письменные заверения в том, что запланированная ротация может пройти безопасно, ситуация оказалась слишком опасной для продолжения работы группы. Генеральный директор МАГАТЭ считает срыв ротации неприемлемым из-за угроз безопасности инспекторов.
Гросси добавил, что МАГАТЭ ведет консультации с Россией и Украиной для гарантий безопасности своих инспекторов и обеспечения их постоянного присутствия на ЗАЭС.
12 февраля в МИД России сообщили о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС по вине Украинской стороны. Российская сторона, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полностью обеспечила подготовку к ротации специалистов, предоставив гарантии безопасности. Группа направилась на согласованную точку встречи. Но потом ВСУ заблокировали им движение. По информации МИД РФ, киевская сторона совершила попытку нападения на АЭС при помощи БПЛА. Один из дронов упал всего в 300 м от энергоблока станции. Захарова заверила, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины.