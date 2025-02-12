Захарова: по вине Украины вновь не состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что атаки на Запорожскую АЭС усиливаются. Он подчеркнул, что работа крупнейшей атомной электростанции в Европе на фоне боевых действий является «совершенно беспрецедентной». ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. С тех пор регулярно появляются сообщения об атаках около станции.