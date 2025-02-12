Захарова: по вине Украины вновь не состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
В МИД России сообщили о срыве ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по вине Украинской стороны.
Российская сторона, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полностью обеспечила подготовку к ротации специалистов, предоставив гарантии безопасности. Группа направилась на согласованную точку встречи экспертов МАГАТЭ. Но потом ВСУ заблокировали им движение.
Захарова рассказала, что российские военные несколько часов подряд ожидали экспертов секретариата Агентства под ударами украинских дронов и угрозой обстрела. Но специалисты так и не появились. После этого группу для обеспечения ротации отозвали.
«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу», – пояснила Захарова.
В это же время, по информации МИД РФ, киевская сторона совершила попытку нападения на АЭС при помощи БПЛА. Один из дронов упал всего в 300 м от энергоблока станции.
Захарова заверила, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины.
7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что атаки на Запорожскую АЭС усиливаются. Он подчеркнул, что работа крупнейшей атомной электростанции в Европе на фоне боевых действий является «совершенно беспрецедентной». ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. С тех пор регулярно появляются сообщения об атаках около станции.