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Захарова: по вине Украины вновь не состоялась ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

В МИД России сообщили о срыве ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по вине Украинской стороны.

Российская сторона, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полностью обеспечила подготовку к ротации специалистов, предоставив гарантии безопасности. Группа направилась на согласованную точку встречи экспертов МАГАТЭ. Но потом ВСУ заблокировали им движение.

Захарова рассказала, что российские военные несколько часов подряд ожидали экспертов секретариата Агентства под ударами украинских дронов и угрозой обстрела. Но специалисты так и не появились. После этого группу для обеспечения ротации отозвали.

«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу», – пояснила Захарова.

В это же время, по информации МИД РФ, киевская сторона совершила попытку нападения на АЭС при помощи БПЛА. Один из дронов упал всего в 300 м от энергоблока станции.

Захарова заверила, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что атаки на Запорожскую АЭС усиливаются. Он подчеркнул, что работа крупнейшей атомной электростанции в Европе на фоне боевых действий является «совершенно беспрецедентной». ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. С тех пор регулярно появляются сообщения об атаках около станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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