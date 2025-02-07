Гросси: атаки на Запорожскую АЭС усиливаются

С 2022 г. МАГАТЭ и местные власти сообщают об атаках возле станции. Российская и украинская сторона обвиняют друг друга в провокациях. 5 февраля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС и обеспечить ее проведение без задержек. Он назвал ложью сообщения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России.