Гросси: атаки на Запорожскую АЭС усиливаются
Военная активность вокруг Запорожской АЭС продолжается, атаки усиливаются. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве, передает корреспондент «Ведомостей».
Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции почти три года с начала вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что эксплуатация самой крупной АЭС в Европы на фоне боевых действий является «совершенно беспрецедентной».
«Несмотря на прошедшее время, военная активность вокруг [станции] продолжается, а в некоторых случаях даже усиливается», – сказал он. По словам Гросси, ситуация вокруг ЗАЭС продолжает оставаться «очень тяжелой», атак становится больше.
Глава МАГАТЭ при этом заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор МАГАТЭ Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.
С 2022 г. МАГАТЭ и местные власти сообщают об атаках возле станции. Российская и украинская сторона обвиняют друг друга в провокациях. 5 февраля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС и обеспечить ее проведение без задержек. Он назвал ложью сообщения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России.