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Россия призвала Украину прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Украины прекратить препятствовать ротации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями», – подчеркнул Ульянов.

5 февраля Ульянов назвал ложью сообщения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России. По его словам, Минобороны РФ предоставило все заверения, а Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики.

Запорожская атомная электростанция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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