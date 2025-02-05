Россия призвала Украину прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Украины прекратить препятствовать ротации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями», – подчеркнул Ульянов.
5 февраля Ульянов назвал ложью сообщения МИД Украины, что ротация персонала МАГАТЭ на ЗАЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России. По его словам, Минобороны РФ предоставило все заверения, а Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики.
Запорожская атомная электростанция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.