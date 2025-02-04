Гросси намерен посетить Россию на этой неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает агентство Reuters.
Глава МАГАТЭ намерен обсудить ситуацию на Украине и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
В конце января «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Гросси, предположительно, посетит Россию 6-7 февраля. В графике главы МАГАТЭ назначена встреча с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, на которой планируется обсуждение вопросов по Запорожской АЭС. По данным агентства, саму станцию Гросси не посетит.
В конце января глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По его словам, команда агентства, базирующаяся на электростанции, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.