Гросси намерен посетить Россию на этой неделе

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.