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Гросси намерен посетить Россию на этой неделе

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает агентство Reuters.

Глава МАГАТЭ намерен обсудить ситуацию на Украине и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В конце января «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Гросси, предположительно, посетит Россию 6-7 февраля. В графике главы МАГАТЭ назначена встреча с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, на которой планируется обсуждение вопросов по Запорожской АЭС. По данным агентства, саму станцию Гросси не посетит.

В конце января глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По его словам, команда агентства, базирующаяся на электростанции, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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