«РИА Новости»: глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в начале февраля

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.