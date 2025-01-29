«РИА Новости»: глава МАГАТЭ планирует посетить Россию в начале февраля
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в начале февраля, сообщает источник «РИА Новости».
Предположительно, Гросси посетит Россию 6-7 февраля. В графике главы МАГАТЭ назначена встреча с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, на которой планируется обсуждение вопроса по теме Запорожской АЭС.
Уточняется, что саму ЗАЭС Гросси не посетит.
17 января Гросси сообщал, что ситуация на ЗАЭС нестабильна, в районе объекта каждый день происходят взрывы. 5 января украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал тренажерный центр ЗАЭС.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.