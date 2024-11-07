«Росатом» опять добавил денег для Запорожской АЭС

Сложно сказать наверняка, чем вызвано решение об увеличении уставного капитала АО, таких причин может быть много, отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «На практике это обычно связано с привлечением нового инвестора, но с учетом того, что учредителем организации осталась госкорпорация, то и единственным источником капитала тут может выступать именно учредитель, – говорит юрист. – Если размер уставного капитала меняется как в большую, так и в меньшую сторону, можно говорить о том, что учредитель использует внесение имущества в уставный капитал дочернего общества в качестве механизма финансирования его деятельности. Я напомню, что законом не запрещено расходовать средства, зачисленные на счета компании в качестве уставного капитала, но чаще всего бенефициары не используют такой метод финансирования деятельности акционерных обществ, предпочитая предоставление займов, эмиссию ценных бумаг и т. д.».