«Росатом» опять добавил денег для Запорожской АЭС

«Росатом» опять добавил денег для Запорожской АЭСУставный капитал эксплутирующей организации увеличен на 4,1 млрд рублей
Уставный капитал АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (ЭО ЗАЭС) был увеличен в 2,3 раза до 7,4 млрд руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса» от 5 ноября. Для этого еще в начале сентября в обращение были выпущены более 4 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. До этого уставный капитал АО составлял 3,29 млрд руб.
Единственным акционером ЭО ЗАЭС является «Концерн Росэнергоатом», входящий в госкорпорацию «Росатом». «Росэнергоатом» – оператор всех российских АЭС. Выручка ЭО ЗАЭС за 2023 г. составила 25,3 млн руб., убыток – 12 млрд руб., в том числе убыток от продаж – 8,7 млрд руб. Среднесписочная численность сотрудников в прошлом году превысила 3555 человек, на оплату их труда было направлено 7,3 млрд руб.
Предыдущее увеличение уставного капитала ЭО ЗАЭС произошло в ноябре 2023 г., говорится в отчетности компании. Тогда капитал вырос на 1,29 млрд акций с 2 млрд руб. Инвестиции были направлены на восстановление и поддержание нормальной эксплуатации Запорожской АЭС.
«Ведомости» направили запрос в ЭО ЗАЭС и «Концерн Росэнергоатом».
Запорожская АЭС (ЗАЭС) в городе Энергодар на левом берегу Днепра оказалась на территории, подконтрольной российским войскам, после начала спецоперации на Украине. После вхождения новых регионов в состав Российской Федерации осенью 2022 г. станция перешла в собственность РФ (ранее АЭС была подконтрольна украинской НАЭК «Энергоатом»). Для эксплуатации АЭС в структуре «Росэнергоатома» в октябре 2022 г. было создано отдельное АО. Значительная часть сотрудников АЭС перешла на работу в ЭО ЗАЭС.
ЗАЭС была построена еще при СССР в 1980-е гг. на берегу Каховского водохранилища (после разрушения плотины Каховской ГЭС летом 2023 г. оно опустело). У станции шесть энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами, общая мощность ЗАЭС – 6 ГВт. В настоящее время АЭС, неоднократно подвергавшаяся обстрелам и атакам дронов с украинской стороны, не вырабатывает электроэнергию.
Сложно сказать наверняка, чем вызвано решение об увеличении уставного капитала АО, таких причин может быть много, отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «На практике это обычно связано с привлечением нового инвестора, но с учетом того, что учредителем организации осталась госкорпорация, то и единственным источником капитала тут может выступать именно учредитель, – говорит юрист. – Если размер уставного капитала меняется как в большую, так и в меньшую сторону, можно говорить о том, что учредитель использует внесение имущества в уставный капитал дочернего общества в качестве механизма финансирования его деятельности. Я напомню, что законом не запрещено расходовать средства, зачисленные на счета компании в качестве уставного капитала, но чаще всего бенефициары не используют такой метод финансирования деятельности акционерных обществ, предпочитая предоставление займов, эмиссию ценных бумаг и т. д.».