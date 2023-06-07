Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек, живущих в зоне разлива

На данный момент реакторы ЗАЭС находятся в статусе «холодного останова», напоминает главный редактор Atominfo Александр Уваров. По его словам, в данном статусе выделение тепла в реакторах типа ВВЭР продолжается и для купирования этого все еще нужны две вещи: электроснабжение и отвод тепла в окружающую среду через пруд-охладитель. Уваров отмечает, что если с электричеством проблем пока нет и резервные генераторы имеются, то в случае понижения уровня воды в пруде-охладителе, связанном с Каховским водохранилищем, придется решать проблему.