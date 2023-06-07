Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек, живущих в зоне разлива

Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек, живущих в зоне разливаРоссия намерена добиваться обсуждения произошедшего в Совбезе ООН
Катастрофа с плотиной Каховской ГЭС на Днепре привела к затоплениям и разрушениям на территориях, контролируемых как российской, так и украинской стороной. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал обрушение дамбы результатом террористического акта со стороны Киева. Известно, что ГЭС обстреливалась со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) многие месяцы (см. хронологию на vedomosti.ru) и стала не первой, пострадавшей за последний год (см. врез).
Каховская ГЭС пятая по размеру на территории бывшей УССР. ГЭС с 1950-х гг. обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигации от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Не вырабатывает электроэнергию станция с начала боевых действий в 2022 г.
Нынешнее ЧП на ГЭС произошло ночью 6 июня. В результате была разрушена верхняя часть станции, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. По данным экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 12 м, в поселке Днепряны – до 11,2 м, в селе Корсунка – до 7,3 м. Корсунка затоплена практически полностью.
Случаи разрушения плотин с начала спецоперации на Украине
Февраль 2022 г. – подрыв дамбы на реке Ирпень в Киевской области силами ВСУ для препятствования наступлению ВС России на украинскую столицу Киев. Затоплена пойма протяженностью 40 км.
Апрель 2022 г. – подрыв дамбы у Святогорска (близ Славянска) силами ВСУ для затруднения наступления ВС России со стороны Изюма (на тот момент – под российским контролем).
Сентябрь 2022 г. – повреждение дамбы Карачуновского водохранилища (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) ракетным ударом ВКС России. Река Ингулец вышла из берегов и затруднила переправу ВСУ для атак на тогда имевшийся российский плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Февраль 2023 г. – подрыв дамбы водохранилища Северный Ставок силами ВСУ в границах г. Бахмута (Артемовска).
Гуманитарные последствия ударов по ГЭС могут быть масштабные. Всего в зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находится 22 000 жителей, или 14 населенных пунктов, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома из-за разрушения плотины, заявил днем 6 июня и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Среди наиболее пострадавших населенных пунктов оказалась Новая Каховка. По словам главы города Владимира Леонтьева, в городе затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи. Часть районов города обесточена. Уже около 900 человек эвакуировали из прибережной зоны Днепра. Почти полностью затоплен г. Алешки на левом берегу Днепра.
По словам Алексеенко, туда направлены «все свободные грузовики высокой проходимости» («Уралы» и «Камазы»), а также спасательные плавательные средства МЧС. Ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область после частичного разрушения Каховской ГЭС.
Область рисков
Помимо затопления территорий есть и косвенные риски. Замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев сообщил о том, что в Новой Каховке затоплено кладбище. «[Это] уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», – сказал он в эфире «Радио России».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей атаки на ГЭС лишение Крыма воды. «Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, резко сокращается подача воды в канал», – сказал он.
Северо-Крымский канал, куда поставляется вода из Днепра, может начать мелеть в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС, но угрозы подтопления Крыма нет, уверил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн куб. м, водохранилища заполнены на 80%.
Питьевой воды более чем достаточно, отметил он: «Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будут понятны динамика и возможные риски». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сказал, что город имеет свои источники водоснабжения, разрушение Каховской ГЭС на нем не скажется.
Кроме того, вода из Каховского водохранилища используется для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС. В «Укргидроэнерго» и «Энергоатоме» считают, что затопление создает угрозу станции. В МАГАТЭ заявили, что пока непосредственной угрозы для станции нет.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, пообещал держать Совет управляющих агентства в курсе развития событий вокруг влияния разрушений на Каховской ГЭС на работу ЗАЭС. Он также анонсировал свою поездку на ЗАЭС на следующей неделе. «Сейчас это важно. Я поеду», – добавил он.
На данный момент реакторы ЗАЭС находятся в статусе «холодного останова», напоминает главный редактор Atominfo Александр Уваров. По его словам, в данном статусе выделение тепла в реакторах типа ВВЭР продолжается и для купирования этого все еще нужны две вещи: электроснабжение и отвод тепла в окружающую среду через пруд-охладитель. Уваров отмечает, что если с электричеством проблем пока нет и резервные генераторы имеются, то в случае понижения уровня воды в пруде-охладителе, связанном с Каховским водохранилищем, придется решать проблему.
Украинские власти, Госатомнадзор, «Энергоатом» еще после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. проводили в 2012 г. «стресс-тесты» на ЗАЭС и выяснили, что даже в случае прорыва дамбы ГЭС и падения уровня воды ситуация будет контролируемой и у станции достаточно альтернативных вариантов отвода тепла, говорит Уваров. Минимум 72 часа такие варианты могут осуществляться уверенно.
Отсутствие воды для охлаждения является проблемой для любой энергетической установки: при отсутствии охлаждения дизельные генераторы могут перегреться, сказал «Ведомостям» замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров. При этом объем воды, необходимый для охлаждения дизель-генераторов, небольшой. «Поэтому при наличии эксплуатационного персонала на АЭС остановка дизель-генераторов маловероятна. Хранилища ядерного топлива на АЭС имеют замкнутый цикл. На АЭС есть пруд-охладитель с большим объемом воды», – успокаивает эксперт.
Версия произошедшего
«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», – заявил Песков.
«По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», – заявил Шойгу.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обстрелами ГЭС разрушить якобы невозможно. Обе стороны объявили о намерении поднять вопрос в Совете Безопасности ООН (Украина там не представлена).
Российские войска взяли Каховскую ГЭС и ее дамбу под свой контроль в первый день спецоперации – 24 февраля 2022 г., тогда же через шлюз была пущена вода по Северо-Крымскому каналу в Крым. Плотина также использовалась в качестве автомобильного и железнодорожного перехода на правый берег Днепра, в Херсон. С лета того же года плотина и шлюз дамбы подвергались ракетно-артиллерийским ударам, согласно сообщениям пророссийской военно-гражданской администрации.
Подтопление территорий ниже по течению дамбы делает как минимум временно непригодными плацдармы ВСУ на островах Большой Потемкин и др., где спорадически ранее действовали разведывательно-диверсионные группы, и затрудняет форсирование реки в случае попытки наступления, но затопление более низкого, левого берега, контролируемого российскими войсками, приводит к затоплению части укреплений, говорит военный аналитик, редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев. В то же время понижение уровня воды в водохранилище выше по течению теоретически упрощает форсирование водной преграды в случае намерения ВСУ высадиться на Запорожской АЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре.
Последствия от затопления гораздо тяжелее для левого берега Днепра: если на контролируемом Украиной правом берегу дело обошлось легким испугом, то России предстоит эвакуировать 22 000 человек, нанесен большой ущерб зданиям и другому имуществу, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.