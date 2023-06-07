Сколько раз ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС после начала военной спецоперации«Ведомости» собрали сообщения в СМИ и официальные заявления на этот счет
Каховская ГЭС перешла под контроль России в первый день военной операции 24 февраля. С тех пор город Новая Каховка и сама ГЭС подвергались регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Ведомости» собрали публичные заявления обеих сторон об ударах по объекту.
8 июля 2022 г. Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС. ПВО удалось отразить атаку, но были пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.
18 июля 2022 г. В результате удара по ГЭС была повреждена диспетчерская судоходного шлюза. Осколки ракеты перебили магистральный газопровод, в связи с чем половина правобережья Херсонской области осталась без газа. Если обстрелы продолжатся, судоходство по Днепру будет заблокировано, заявил пресс-секретарь ВГА Каховского района Херсонской области Виктор Васильев.
23 июля 2022 г. ВСУ выпустили семь снарядов по району Каховской ГЭС, которая получила повреждения, сообщили в ВГА Каховского района.
24 июля 2022 г. ГЭС обстреляна из HIMARS, инфраструктура получила повреждения, заявил глава района Владимир Леонтьев.
30 июля 2022 г. В ночь с 29 на 30 июля ГЭС снова атаковали из HIMARS. Система ПВО отразила все снаряды, говорил Леонтьев.
12 августа 2022 г. Новый обстрел произошел, когда к станции подъезжал автобус с мирными жителями. Три из шести турбин вышли из строя, говорилось в репортаже «России-1». ГЭС перевели на работу в аварийном режиме и лишь наполовину от проектной мощности. «Работаем в очень опасном режиме. Боевые действия угрожают не только низовью Днепра, но и верховью, так как водозаборы Энергодарской АЭС непосредственно запитываются с Каховского водохранилища», – сказал телеканалу заместитель директора Каховской ГЭС Арсений Зеленский.
8 сентября 2022 г. Региональные власти заявили, что под ударом ВСУ оказалась Каховская ГЭС и подъездные пути к ней.
10 сентября 2022 г. ВСУ обстреляли Новую Каховку и ГЭС из HIMARS. Обошлось без попаданий, сообщила в Telegram-канале ВГА города.
18 октября 2022 г. «Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС», – заявил 18 октября журналистам Сергей Суровикин.
21 октября 2022 г. Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. «ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет», – говорится в заявлении.
24 октября 2022 г. ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки 19 ракетами HIMARS и «Ольха». Часть ракет сбита, три попали в ГЭС, сообщили журналистам в экстренных службах Херсонской области.
6 ноября 2022 г. Украинские войска обстреляли ГЭС шестью ракетами HIMARS. Пять ракет сбито, одна попала в шлюз дамбы, которая получила повреждения, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
29 декабря 2022 г. В обстреле ГЭС признался и генерал-майор Андрей Ковальчук, первоначально командующий ВСУ в Херсонской области. «Украинцы нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы деревни. Испытание прошло успешно», – написала Washington Post со ссылкой на него.
14 марта 2023 г. Каховскую ГЭС не только регулярно обстреливают, но и атакуют снайперы. ДРГ ВСУ предпринимают попытки проникнуть на территорию, заявил Леонтьев. «ГЭС постоянно под ударом», – добавил он.
5–6 июня 2023 г. В результате взрывов на ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов станции. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра и затопила станцию.