Сколько раз ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС после начала военной спецоперации

12 августа 2022 г. Новый обстрел произошел, когда к станции подъезжал автобус с мирными жителями. Три из шести турбин вышли из строя, говорилось в репортаже «России-1». ГЭС перевели на работу в аварийном режиме и лишь наполовину от проектной мощности. «Работаем в очень опасном режиме. Боевые действия угрожают не только низовью Днепра, но и верховью, так как водозаборы Энергодарской АЭС непосредственно запитываются с Каховского водохранилища», – сказал телеканалу заместитель директора Каховской ГЭС Арсений Зеленский.