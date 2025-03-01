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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

Ведомости

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в российской пресс-службе станции.

«В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», – говорится в сообщении.

Ротация должна была состояться месяц назад, но была перенесена «из-за провокаций ВСУ», добавили на ЗАЭС. В течение февраля шли «напряженные» консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу между руководством МАГАТЭ и «Росатома».

«Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ», – отметили в пресс-службе.

13 февраля Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Тогда ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В ведомстве заявляли, что ротация должна была пройти еще 5 февраля, но она тоже была сорвана украинской стороной.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с сентября 2022 г.

7 февраля этого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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