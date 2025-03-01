На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в российской пресс-службе станции.
«В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», – говорится в сообщении.
Ротация должна была состояться месяц назад, но была перенесена «из-за провокаций ВСУ», добавили на ЗАЭС. В течение февраля шли «напряженные» консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу между руководством МАГАТЭ и «Росатома».
«Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ», – отметили в пресс-службе.
13 февраля Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Тогда ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В ведомстве заявляли, что ротация должна была пройти еще 5 февраля, но она тоже была сорвана украинской стороной.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на атомной электростанции с сентября 2022 г.
7 февраля этого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».