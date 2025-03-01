На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

13 февраля Минобороны РФ обвинило Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Тогда ведомство опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В ведомстве заявляли, что ротация должна была пройти еще 5 февраля, но она тоже была сорвана украинской стороной.