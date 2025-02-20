Инспекторы МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах около ЗАЭС
В течение прошедшей недели эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно слышали взрывы на разных расстояниях от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
«Группа МАГАТЭ, базирующаяся на объекте, 12 февраля услышала взрыв недалеко от ЗАЭС, что совпало с неподтвержденными сообщениями об атаке беспилотника примерно в 300 м от станции. В течение прошедшей недели команда продолжала слышать другие ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС», – сказано в заявлении.
Станция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В ноябре прошлого года Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на объекте до заморозки конфликта на Украине. В конце января он выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По словам Гросси, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.
Очередная ротация персонала МАГАТЭ на станции должна была пройти 5 февраля, но не состоялась «из-за интенсивной военной активности в этом районе», как пояснил Гросси. Россия и Украина обвинили друг друга в срыве ротации. Глава МАГАТЭ заявил, что агентство продолжает поддерживает контакты с обеими сторонами, чтобы осуществить плановую смену персонала.
14 февраля ЗАЭС в своем Telegram-канале сообщила, что высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» была выведена из строя на неопределенное время 11 февраля в результате украинского обстрела. Это создало потенциальную угрозу безопасности, отметили на станции.