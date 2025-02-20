Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Инспекторы МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах около ЗАЭС

Ведомости

В течение прошедшей недели эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно слышали взрывы на разных расстояниях от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

«Группа МАГАТЭ, базирующаяся на объекте, 12 февраля услышала взрыв недалеко от ЗАЭС, что совпало с неподтвержденными сообщениями об атаке беспилотника примерно в 300 м от станции. В течение прошедшей недели команда продолжала слышать другие ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС», – сказано в заявлении.

Станция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В ноябре прошлого года Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на объекте до заморозки конфликта на Украине. В конце января он выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС. По словам Гросси, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

Очередная ротация персонала МАГАТЭ на станции должна была пройти 5 февраля, но не состоялась «из-за интенсивной военной активности в этом районе», как пояснил Гросси. Россия и Украина обвинили друг друга в срыве ротации. Глава МАГАТЭ заявил, что агентство продолжает поддерживает контакты с обеими сторонами, чтобы осуществить плановую смену персонала.

14 февраля ЗАЭС в своем Telegram-канале сообщила, что высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» была выведена из строя на неопределенное время 11 февраля в результате украинского обстрела. Это создало потенциальную угрозу безопасности, отметили на станции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных