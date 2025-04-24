Минфин Украины подтвердил срыв переговоров по реструктуризации долга

Специальный комитет в ответ предложил Украине оплатить 75% платежа собственникам варрантов за рост ВВП в 2023 г. и выпустить новые облигации со ставкой 7,75% на сумму $209 млн. Киев отклонил это предложение. Минфин Украины указал, что облигации, привязанные к росту ВВП, выпускались в другой экономической реальности, поэтому формальные показатели роста экономики в 2023 г. не могут быть основанием для выплат. При этом ведомство выразило готовность к конструктивным переговорам.