Минфин Украины подтвердил срыв переговоров по реструктуризации долга
Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в мае 2025 г. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.
Украина провела консультации с членами специального комитета, в который входят инвесторы – владельцы около 30% ВВП варрантов. На консультациях Киев предложил им две опции реструктуризации. Первая из них – обменять варранты на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 г. В качестве второго варианта предлагается изменить условия выпуска ВВП-варрантов, отменив выплаты за 2025–2028 гг. и продлив возможность их выкупа или отмены до мая 2029 г.
Специальный комитет в ответ предложил Украине оплатить 75% платежа собственникам варрантов за рост ВВП в 2023 г. и выпустить новые облигации со ставкой 7,75% на сумму $209 млн. Киев отклонил это предложение. Минфин Украины указал, что облигации, привязанные к росту ВВП, выпускались в другой экономической реальности, поэтому формальные показатели роста экономики в 2023 г. не могут быть основанием для выплат. При этом ведомство выразило готовность к конструктивным переговорам.
24 апреля Financial Times сообщила, что Украина может объявить дефолт в мае этого года из-за того, что страна не смогла достичь договоренности с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга. Если Киев не найдет решения, в следующем месяце он должен будет выплатить $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП.