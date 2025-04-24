Газета
Телеграм
/ Политика

Минфин Украины подтвердил срыв переговоров по реструктуризации долга

Ведомости

Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в мае 2025 г. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Украина провела консультации с членами специального комитета, в который входят инвесторы – владельцы около 30% ВВП варрантов. На консультациях Киев предложил им две опции реструктуризации. Первая из них – обменять варранты на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 г. В качестве второго варианта предлагается изменить условия выпуска ВВП-варрантов, отменив выплаты за 2025–2028 гг. и продлив возможность их выкупа или отмены до мая 2029 г.

Специальный комитет в ответ предложил Украине оплатить 75% платежа собственникам варрантов за рост ВВП в 2023 г. и выпустить новые облигации со ставкой 7,75% на сумму $209 млн. Киев отклонил это предложение. Минфин Украины указал, что облигации, привязанные к росту ВВП, выпускались в другой экономической реальности, поэтому формальные показатели роста экономики в 2023 г. не могут быть основанием для выплат. При этом ведомство выразило готовность к конструктивным переговорам.

24 апреля Financial Times сообщила, что Украина может объявить дефолт в мае этого года из-за того, что страна не смогла достичь договоренности с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга. Если Киев не найдет решения, в следующем месяце он должен будет выплатить $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных