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FT: Украина может объявить дефолт в мае

Ведомости

Киев может объявить дефолт в мае текущего года из-за того, что стране не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в следующем месяце. Об этом сообщает  Financial Times (FT).

Отмечается, что, если Украина не найдет решения, в мае она должна будет выплатить $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.

По информации газеты, после провала переговоров с инвесторами в Вашингтоне министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты». 

В начале апреля интернет-издание «Страна» сообщало, что экономика Украины демонстрирует признаки стагфляции – состояния, при котором наблюдается одновременный спад производства и высокая инфляция. По итогам 2024 г. рост ВВП составил лишь 2,9%, что почти вдвое меньше показателя 2023 г. В последнем квартале 2024 г. зафиксирован спад на 0,1%, а в первые два месяца 2025 г. рост замедлился до 1,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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