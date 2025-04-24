FT: Украина может объявить дефолт в мае
Киев может объявить дефолт в мае текущего года из-за того, что стране не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в следующем месяце. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Отмечается, что, если Украина не найдет решения, в мае она должна будет выплатить $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.
По информации газеты, после провала переговоров с инвесторами в Вашингтоне министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты».
В начале апреля интернет-издание «Страна» сообщало, что экономика Украины демонстрирует признаки стагфляции – состояния, при котором наблюдается одновременный спад производства и высокая инфляция. По итогам 2024 г. рост ВВП составил лишь 2,9%, что почти вдвое меньше показателя 2023 г. В последнем квартале 2024 г. зафиксирован спад на 0,1%, а в первые два месяца 2025 г. рост замедлился до 1,1%.