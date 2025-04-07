СМИ: экономика Украины находится на грани стагфляции
Украинская экономика демонстрирует признаки стагфляции – состояния, при котором наблюдается одновременный спад производства и высокая инфляция, пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на данные экспертов.
По итогам 2024 г. рост ВВП составил лишь 2,9%, что почти вдвое меньше показателя 2023 г. В последнем квартале 2024 г. зафиксирован спад на 0,1%, а в первые два месяца 2025 г. рост замедлился до 1,1%.
На фоне замедления экономики ускоряется инфляция: по данным Национального банка Украины (НБУ), в марте она превысила 14%. Среди причин: обострение ситуации на фронте, удары по энергетике, падение урожая, проблемы на рынке труда и спад в строительстве.
Экономисты предупреждают, что в случае дальнейшей дестабилизации внешнеэкономической среды и углубления внутренних проблем Украина может столкнуться с полной стагфляционной ловушкой.
Международный валютный фонд (МВФ) 29 марта сообщал, что правление завершило проверку, которая позволит выделить на поддержку бюджета Украины $400 млн. Экономика республики остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечается в заявлении МВФ. Экономика Украины продолжит замедляться в 2025 г. из-за напряженности на рынке труда и атак на энергетическую инфраструктуру, прогнозирует МВФ.