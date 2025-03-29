МВФ выделит Украине $400 млн
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что правление организации завершило проверку, которая позволит выделить на поддержку бюджета Украины $400 млн. Об этом со ссылкой на заявление МВФ пишет Reuters.
Экономика республики остается устойчивой, несмотря на сложные условия, отмечается в заявлении МВФ. Экономика Украины продолжит замедляться в 2025 г. из-за напряженности на рынке труда и атак на энергетическую инфраструктуру, прогнозирует МВФ.
«Это увеличит общий объем выплат в рамках поддерживаемой МВФ программы до $10,1 млрд», – говорится в обзоре.
В конце июня 2024 г. МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5–3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылался на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта. Тогда же фонд одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.