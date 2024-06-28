МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в $2,2 млрд
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд. Об этом сообщает Reuters.
В заявлении МВФ говорится, что показатели Украины по программе расширенного финансирования остаются высокими, несмотря на сложные условия, при этом количественные показатели достигнуты, а структурные ориентиры реализованы вовремя или с небольшой задержкой.
Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта.
21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны. В МВФ сообщали, что на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного, а также всех ориентировочных целевых показателей. Совет освободил Украину от ответственности за несоблюдение критерия эффективности налоговых поступлений. В МВФ отмечали, что сумма была «незначительной».
Годом ранее, в марте 2023 г., МВФ утвердил выделение Украине кредита на четырехлетний период на сумму $15,6 млрд.