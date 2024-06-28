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МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в $2,2 млрд

Ведомости

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении МВФ говорится, что показатели Украины по программе расширенного финансирования остаются высокими, несмотря на сложные условия, при этом количественные показатели достигнуты, а структурные ориентиры реализованы вовремя или с небольшой задержкой. 

Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта.

21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны. В МВФ сообщали, что на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного, а также всех ориентировочных целевых показателей. Совет освободил Украину от ответственности за несоблюдение критерия эффективности налоговых поступлений. В МВФ отмечали, что сумма была «незначительной».

Годом ранее, в марте 2023 г., МВФ утвердил выделение Украине кредита на четырехлетний период на сумму $15,6 млрд.

7 июня глава ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что МВФ стал абсолютно политическим инструментом, он нарушает запрет на кредитование стран, на территории которых проводятся военные действия. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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