Костин: Международный валютный фонд стал абсолютно политическим инструментом
«Они [МВФ] явно принимают политические решения. Конечно, международные организации, призванные для обеспечения мировой стабильности в экономике, не должны так себя вести, это тоже очень серьезный вопрос и претензия к этим организациям», – сказал Костин.
21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны. В МВФ сообщали, что на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного, а также всех ориентировочных целевых показателей. Совет освободил Украину от ответственности за несоблюдение критерия эффективности налоговых поступлений. В МВФ отмечали, что сумма была «незначительной».
Годом ранее, в марте 2023 г., МВФ утвердил выделение Украине кредита на четырехлетний период на сумму $15,6 млрд.