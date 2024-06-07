Костин: Международный валютный фонд стал абсолютно политическим инструментом

21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны. В МВФ сообщали, что на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного, а также всех ориентировочных целевых показателей. Совет освободил Украину от ответственности за несоблюдение критерия эффективности налоговых поступлений. В МВФ отмечали, что сумма была «незначительной».