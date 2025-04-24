Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры по Украине в Лондоне

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры по Украине в ЛондонеИздания рассматривают ситуацию как еще одну демонстрацию разногласий между участниками
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры между американскими, европейскими и украинскими делегациями, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Однако уровень встречи, изначально запланированной с участием министров иностранных дел, был снижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит. Вместо него американскую сторону представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог. Это решение последовало за заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль России над Крымом.
В МИД Великобритании пояснили, что переговоры на официальном уровне продолжились, но проходили в закрытом формате, без присутствия журналистов. В итоге вместо министров в Лондоне встретились эксперты.
«Ведомости» собрали реакции зарубежных СМИ на события в Лондоне.
«Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа мысль, что европейские столицы не смогут признать Крым российским», – пишет FT. Один из собеседников издания заявил, что европейские столицы попытаются убедить Вашингтон отказаться от подобных шагов в одностороннем порядке.
Газета отмечает, что Крым и вопрос членства Украины в НАТО стали «красными линиями», которые Европа не может переступить.
«По итогам переговоров между американскими, украинскими и европейскими советниками в Лондоне Великобритания вновь подтвердила позицию, что Украина должна сама решать свое будущее», – указала французская газета Le Monde.
Франция, со своей стороны, заявила, что «территориальная целостность Украины» является «очень настоятельным требованием» европейских стран, обратило внимание издание.
«Тревожным событием для Киева стало то, что переговоры в Лондоне между высшими должностными лицами США, Украины и крупных европейских держав были понижены до уровня технических встреч после того, как госсекретарь США Марко Рубио отложил свой визит», – пишет агентство.
Издание отмечает, что США необходимо заручиться поддержкой европейских стран для реализации плана по отмене санкций против России. Однако европейцы обеспокоены тем, что в спешке прекратить боевые действия шансы могут склоняться не в пользу Украины.
«Рубио сказал, что перенесет переговоры в Лондоне на ближайшие месяцы, а Уиткофф ожидается в Москве на этой неделе для дальнейших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Шансы на прорыв в переговорах в Лондоне казались небольшими после того, как Зеленский отверг центральную часть предложенного США мирного соглашения, заявив, что Киев не примет ни одного соглашения, которое признает оккупацию Крыма Россией».
«Трамп <...> назвал [сообщение о том, что Украина никогда не уступит Крым России] подстрекательским заявлением, которое усложнило достижение мира. В соцсетях он сказал, что Крым был потерян много лет назад «и это даже не является предметом обсуждения».
«Комментарии Зеленского демонстрируют растущую готовность Киева противостоять давлению США в отношении сделки любой ценой <...> Министр экономики Украины Юлия Свириденко, курирующая сделку по поставкам полезных ископаемых, которую Трамп пытается заключить с Украиной, также написала резкое сообщение в X о том, что «Украина готова к переговорам, но не к сдаче».
«И снова европейские представители садятся за стол переговоров вместе с США и Украиной. Но надежды не оправдались. Потому что новая инициатива администрации Трампа показывает, насколько далеко друг от друга сейчас находятся позиции сторон», – указывает немецкий портал.
Издание также отметило, что консультации проходят на менее высоком уровне, чем предполагалось изначально.
«Предполагалось, что Рубио примет участие в обсуждениях с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами. Но во вторник представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что он больше не будет присутствовать на них из-за «логистических проблем». Но американский чиновник и два европейских дипломата, знакомые с ситуацией, сообщили, что главный дипломат США не поехал, потому что администрация не считала, что они достигли решающего момента в текущих переговорах».
«Нет никаких признаков того, что сделка действительно близка к заключению, особенно с учетом того, что Украина отвергла план Трампа, а высокопоставленные чиновники США пропустили переговоры в Лондоне в среду, на которых они должны были обсудить предложение Трампа с украинцами».
«Мирные усилия на Украине терпят крах на фоне острых дипломатических разногласий. Запланированные в Лондоне мирные переговоры <...> были отложены из-за отсутствия госсекретаря США Марко Рубио на фоне утечек информации о предложении США, которое включает признание Вашингтоном Крыма частью России».