Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры по Украине в Лондоне

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры между американскими, европейскими и украинскими делегациями, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Однако уровень встречи, изначально запланированной с участием министров иностранных дел, был снижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит. Вместо него американскую сторону представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог. Это решение последовало за заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль России над Крымом.