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Уиткофф 17 апреля представил Европе предложения по урегулированию конфликта

Ведомости

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 17 апреля на переговорах в Париже представил Европе и Украине список предложений по урегулированию украинского конфликта, пишет Reuters.

Европа и Украина выдвинули второй вариант пакета предложений после переговоров в Лондоне. В документах наблюдаются разногласия, касающиеся последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России и гарантий безопасности Украины.

Предложения Уиткоффа, как пишет Reuters, предусматривают юридическое признание США Крыма и территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Европейский вариант откладывает обсуждение территорий до заключения соглашения о прекращении огня, отмечает агентство.

В документе американской стороны указаны гарантии безопасности Украины в долгосрочной перспективе, которые будут осуществляться дружественными ей государствами. Но также Reuters утверждает, что, согласно документу, Киев не будет стремиться вступить в НАТО.

По экономическим мерам говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента присоединения Крыма в 2014 г., будут сняты, указывает издание. В другом документе санкции будут сниматься постепенно и могут быть возвращены в случае нарушения мирного соглашения. В тексте Уиткоффа указано, что после соглашения Украина получит финансовую компенсацию за ущерб, полученный в результате военных действий, без указания источника. В европейском документе финансы предлагают брать из замороженных российских активов за рубежом, пишет Reuters.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры между американскими, европейскими и украинскими делегациями, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Однако уровень встречи, изначально запланированной с участием министров иностранных дел, был снижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит. Вместо него американскую сторону представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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