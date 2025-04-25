Уиткофф 17 апреля представил Европе предложения по урегулированию конфликта

По экономическим мерам говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента присоединения Крыма в 2014 г., будут сняты, указывает издание. В другом документе санкции будут сниматься постепенно и могут быть возвращены в случае нарушения мирного соглашения. В тексте Уиткоффа указано, что после соглашения Украина получит финансовую компенсацию за ущерб, полученный в результате военных действий, без указания источника. В европейском документе финансы предлагают брать из замороженных российских активов за рубежом, пишет Reuters.