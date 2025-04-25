Уиткофф 17 апреля представил Европе предложения по урегулированию конфликта
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 17 апреля на переговорах в Париже представил Европе и Украине список предложений по урегулированию украинского конфликта, пишет Reuters.
Европа и Украина выдвинули второй вариант пакета предложений после переговоров в Лондоне. В документах наблюдаются разногласия, касающиеся последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России и гарантий безопасности Украины.
Предложения Уиткоффа, как пишет Reuters, предусматривают юридическое признание США Крыма и территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Европейский вариант откладывает обсуждение территорий до заключения соглашения о прекращении огня, отмечает агентство.
В документе американской стороны указаны гарантии безопасности Украины в долгосрочной перспективе, которые будут осуществляться дружественными ей государствами. Но также Reuters утверждает, что, согласно документу, Киев не будет стремиться вступить в НАТО.
По экономическим мерам говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента присоединения Крыма в 2014 г., будут сняты, указывает издание. В другом документе санкции будут сниматься постепенно и могут быть возвращены в случае нарушения мирного соглашения. В тексте Уиткоффа указано, что после соглашения Украина получит финансовую компенсацию за ущерб, полученный в результате военных действий, без указания источника. В европейском документе финансы предлагают брать из замороженных российских активов за рубежом, пишет Reuters.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры между американскими, европейскими и украинскими делегациями, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Однако уровень встречи, изначально запланированной с участием министров иностранных дел, был снижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит. Вместо него американскую сторону представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог.