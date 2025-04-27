Рубио объяснил отказ от введения новых санкций против России

«Полагаю, это будет критически важная неделя, эта очень важная неделя, в течение которой мы должны определиться относительно того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать, или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково важны или даже более важны в некоторых случаях», – сказал глава госдепа.