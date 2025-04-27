Рубио объяснил отказ от введения новых санкций против России

Рубио объяснил отказ от введения новых санкций против РоссииПо его словам, США в ближайшую неделю примут решение по дальнейшему участию в мирном процессе
США не вводят против Москвы новые санкции, чтобы не помешать урегулированию российско-украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.
У Вашингтона есть основания как для оптимизма в отношении усилий Киева и Москвы по урегулированию, так и причины для беспокойств, добавил Рубио. Россия и Украина «должны чем-то пожертвовать» ради мира, считает госсекретарь. По его словам, США в ближайшую неделю будут оценивать прогресс сторон и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.
Рубио пояснил, что администрация США уделила вопросу урегулирования украинского конфликта очень много времени и энергии, и полагает, что она смогла существенно сблизить позиции противоборствующих сторон. Однако, несмотря на прогресс, этих усилий пока что недостаточно, и стороны все еще не готовы заключить мирное соглашение. По оценке Рубио, последние шаги в этом процессе являются самыми сложными.
«Полагаю, это будет критически важная неделя, эта очень важная неделя, в течение которой мы должны определиться относительно того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать, или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково важны или даже более важны в некоторых случаях», – сказал глава госдепа.
26 апреля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что против РФ могут быть введены вторичные санкции. Он заявил, что у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни.
Газета Politico ранее со ссылкой на источники сообщила о дискуссиях в Белом доме на тему снятия санкций с газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов в Европе. Газета писала, что отмена санкций стала бы «дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны [президента США Дональда] Трампа». Рубио назвал эту публикацию ложной. 23 апреля Axios писал, что в мирную инициативу Трампа включена отмена американских санкций, введенных с 2014 г.