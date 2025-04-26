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Трамп пригрозил России вторичными санкциями из-за ударов по Украине

Ведомости

С Россией, вероятно, следует «разбираться по-другому» и вводить против Москвы вторичные санкции, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп рассказал, рассуждая о российско-украинском конфликте, что он пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он выразил мнение, что российское руководство якобы не хочет завершения конфликта и пригрозил ввести банковские и иные вторичные санкции.

26 апреля Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. За день до переговоров, 24 апреля, президент США также выразил недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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