Трамп пригрозил России вторичными санкциями из-за ударов по Украине
С Россией, вероятно, следует «разбираться по-другому» и вводить против Москвы вторичные санкции, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп рассказал, рассуждая о российско-украинском конфликте, что он пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он выразил мнение, что российское руководство якобы не хочет завершения конфликта и пригрозил ввести банковские и иные вторичные санкции.
26 апреля Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. За день до переговоров, 24 апреля, президент США также выразил недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения.