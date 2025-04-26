Трамп пригрозил России вторичными санкциями из-за ударов по Украине

Трамп рассказал, рассуждая о российско-украинском конфликте, что он пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он выразил мнение, что российское руководство якобы не хочет завершения конфликта и пригрозил ввести банковские и иные вторичные санкции.