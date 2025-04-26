Трамп заявил, что основные моменты сделки по Украине согласованы

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что договоренности по Украине будут достигнуты на этой неделе, но подчеркнул, что сохраняется надежда на быстрый прогресс. «Если в какой-то момент мы увидим, что они слишком далеки друг от друга и прогресса нет, нам, возможно, придется переключить внимание на другие важные вопросы, ведь в мире происходит много значимого, – сказал он.