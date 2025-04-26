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Трамп заявил, что основные моменты сделки по Украине согласованы

Теперь необходимы встречи сторон «на очень высоком уровне». считает он
Ведомости

Россия и Украина близки к сделке, заявил американский президент Дональд Трамп. 

Обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту, написал он в сети Truth Social.

«Большинство основных моментов согласованы», – убежден Трамп. Американская сторона при этом будет «везде, где необходимо», в переговорном процессе.

Трамп ранее выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Он посчитал так после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что договоренности по Украине будут достигнуты на этой неделе, но подчеркнул, что сохраняется надежда на быстрый прогресс. «Если в какой-то момент мы увидим, что они слишком далеки друг от друга и прогресса нет, нам, возможно, придется переключить внимание на другие важные вопросы, ведь в мире происходит много значимого, – сказал он.

25 апреля Путин и американский  переговорщик с Россией Стив Уиткофф провели встречу в Москве. Они три часа обсуждали возможность возобновления прямых переговоров с Украиной. В Кремле назвали встречу «конструктивной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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