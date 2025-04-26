Трамп заявил, что основные моменты сделки по Украине согласованы

Трамп заявил, что основные моменты сделки по Украине согласованыТеперь необходимы встречи сторон «на очень высоком уровне». считает он
Россия и Украина близки к сделке, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту, написал он в сети Truth Social.
«Большинство основных моментов согласованы», – убежден Трамп. Американская сторона при этом будет «везде, где необходимо», в переговорном процессе.
Трамп ранее выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Он посчитал так после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что договоренности по Украине будут достигнуты на этой неделе, но подчеркнул, что сохраняется надежда на быстрый прогресс. «Если в какой-то момент мы увидим, что они слишком далеки друг от друга и прогресса нет, нам, возможно, придется переключить внимание на другие важные вопросы, ведь в мире происходит много значимого, – сказал он.
25 апреля Путин и американский переговорщик с Россией Стив Уиткофф провели встречу в Москве. Они три часа обсуждали возможность возобновления прямых переговоров с Украиной. В Кремле назвали встречу «конструктивной».