Рубио опроверг снятие санкций с «Северного потока – 2»
Публикация Politico о том, что Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров, не соответствует действительности. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X.
«Это однозначно ложная информация. Ни у [спецпосланника президента США] Стива Уиткоффа, ни у меня не было никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность», – написал Рубио.
По его словам, если Politico имеет «хоть каплю честности», то редакция полностью откажется «от этой выдумки».
О дискуссиях на тему санкций, якобы ведущихся в Белом доме, Politico сообщила со ссылкой на пять источников. Газета отмечает, что отмена санкций стала бы «дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны [президента США Дональда] Трампа». По информации собеседников издания, Уиткофф был главным сторонником отмены санкций. Отмечалось также, что он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, введенных США против России.
23 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что в мирную инициативу Трампа, в том числе, включена отмена американских санкций, введенных с 2014 г., а также перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.
Bloomberg 17 апреля сообщало, что администрация Трампа использует возможность смягчения санкций против РФ в качестве разменной монеты в переговорах с Россией об урегулировании на Украине. Кроме того, в возможной отмене санкций задействованы и коммерческие интересы США.