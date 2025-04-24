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Рубио опроверг снятие санкций с «Северного потока – 2»

Ведомости

Публикация Politico о том, что Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров, не соответствует действительности. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X.

«Это однозначно ложная информация. Ни у [спецпосланника президента США] Стива Уиткоффа, ни у меня не было никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность», – написал Рубио.

По его словам, если Politico имеет «хоть каплю честности», то редакция полностью откажется «от этой выдумки».

О дискуссиях на тему санкций, якобы ведущихся в Белом доме, Politico сообщила со ссылкой на пять источников. Газета отмечает, что отмена санкций стала бы «дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны [президента США Дональда] Трампа». По информации собеседников издания, Уиткофф был главным сторонником отмены санкций. Отмечалось также, что он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, введенных США против России.

23 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что в мирную инициативу Трампа, в том числе, включена отмена американских санкций, введенных с 2014 г., а также перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.

Bloomberg 17 апреля сообщало, что администрация Трампа использует возможность смягчения санкций против РФ в качестве разменной монеты в переговорах с Россией об урегулировании на Украине. Кроме того, в возможной отмене санкций задействованы и коммерческие интересы США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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