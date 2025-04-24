Рубио опроверг снятие санкций с «Северного потока – 2»

О дискуссиях на тему санкций, якобы ведущихся в Белом доме, Politico сообщила со ссылкой на пять источников. Газета отмечает, что отмена санкций стала бы «дипломатическим успехом для России и крупной уступкой со стороны [президента США Дональда] Трампа». По информации собеседников издания, Уиткофф был главным сторонником отмены санкций. Отмечалось также, что он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, введенных США против России.