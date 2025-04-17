Bloomberg: США могут использовать отмену санкций против РФ как разменную монету
Администрация президента США Дональда Трампа использует возможность смягчения санкций против РФ в качестве разменной монеты в переговорах с Россией об украинском урегулировании. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается также, что в возможной отмене санкций задействованы и коммерческие интересы США, так как в налаживании отношений с Россией Трамп видит экономическую выгоду.
Агентство обратило внимание, что в стремлении к переговорам о прекращении конфликта на Украине администрация Трампа как намекала на смягчение санкций, так и угрожала их ужесточением. При этом, если американский лидер решит смягчить ограничения, он сможет отменить почти все американские санкции против РФ.
Если Трамп выберет путь смягчения санкций, он сможет отменить почти все меры, введенные США. Соучредитель и гендиректор Castellum.AI Питер Пятецкий сообщает, что Трамп имеет право отменить более 90% санкций США своим указом. Но для отмены «самых жестких американских ограничений», по данным издания, будет необходимо одобрение конгресса. Для отмены международных санкций президенту США нужно будет убедить своих коллег в Европе и других странах отменить их собственные пакеты ограничений.
13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков просил «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций. Он также напомнил, что Москва считает все введенные в отношении России санкции незаконными. При этом российская экономика адаптировалась к ограничениям.
15 апреля бывший высокопоставленный чиновник госдепа Дэниел Фрид сообщил The Wall Street Journal (WSJ), что госдепартамент и минфин США готовят варианты усиления антироссийских санкций. По его словам, американская администрация считает, что у них есть политическое или стратегическое прикрытие, чтобы рассматривать подобные меры на случай, «если [американский президент Дональд] Трамп действительно решит, что с него хватит [главы РФ Владимира] Путина».