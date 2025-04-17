Bloomberg: США могут использовать отмену санкций против РФ как разменную монету

Если Трамп выберет путь смягчения санкций, он сможет отменить почти все меры, введенные США. Соучредитель и гендиректор Castellum.AI Питер Пятецкий сообщает, что Трамп имеет право отменить более 90% санкций США своим указом. Но для отмены «самых жестких американских ограничений», по данным издания, будет необходимо одобрение конгресса. Для отмены международных санкций президенту США нужно будет убедить своих коллег в Европе и других странах отменить их собственные пакеты ограничений.