Госдеп и минфин США готовят варианты усиления санкций против России
Государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) сообщил бывший высокопоставленный чиновник госдепа Дэниел Фрид
Это означает, что администрация США думает, что у них есть политическое или стратегическое прикрытие, чтобы рассматривать подобные меры на случай, «если [американский президент Дональд] Трамп действительно решит, что с него хватит [главы РФ Владимира] Путина», пояснил Фрид.
По информации WSJ, во время обсуждения усиления санкций против РФ американский госсекретарь Марко Рубио и представитель США по Украине Кит Келлог и другие высокопоставленные помощники посоветовали Трампу «с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина». Они объяснили это тем, что российская сторона не выражала «подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий». Тем не менее, лидер США уверен, что Россия хочет мира.
Тема возможного снятия американских санкций против России появилась после прихода к власти Трампа. Он выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций.