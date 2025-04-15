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Госдеп и минфин США готовят варианты усиления санкций против России

Ведомости

Государственный департамент и министерство финансов США готовят варианты усиления антироссийских санкций. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) сообщил бывший высокопоставленный чиновник госдепа Дэниел Фрид

Это означает, что администрация США думает, что у них есть политическое или стратегическое прикрытие, чтобы рассматривать подобные меры на случай, «если [американский президент Дональд] Трамп действительно решит, что с него хватит [главы РФ Владимира] Путина», пояснил Фрид.

По информации WSJ, во время обсуждения усиления санкций против РФ американский госсекретарь Марко Рубио и представитель США по Украине Кит Келлог и другие высокопоставленные помощники посоветовали Трампу «с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина». Они объяснили это тем, что российская сторона не выражала «подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий». Тем не менее, лидер США уверен, что Россия хочет мира.

Тема возможного снятия американских санкций против России появилась после прихода к власти Трампа. Он выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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