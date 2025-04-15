Госдеп и минфин США готовят варианты усиления санкций против России

По информации WSJ, во время обсуждения усиления санкций против РФ американский госсекретарь Марко Рубио и представитель США по Украине Кит Келлог и другие высокопоставленные помощники посоветовали Трампу «с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина». Они объяснили это тем, что российская сторона не выражала «подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий». Тем не менее, лидер США уверен, что Россия хочет мира.