Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий

Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условийКак рассказал пресс-секретарь президента, такая позиция была озвучена в ходе переговоров с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля добавил, что Путин и ранее «говорил об этом уже неоднократно».
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле, встреча продлилась около трех часов. Помощник российского главы Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. По его словам, беседа политиков сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. А 26 апреля он заявил, что стороны близки к сделке и теперь они должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в интервью CBS News, что Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта, стороны, по его словам, заняты процессом доработки некоторых ее элементов. При этом он подчеркнул, что Москва не разглашает детали переговоров, как это делает украинская сторона.
Reuters в преддверии встречи Уиткоффа с Путиным писал об «утечках» в СМИ о предлагаемых и обсуждаемых США, Европой и другими вовлеченными сторонами параметрах возможного урегулирования конфликта на Украине. Сообщалось, что мирный план США ориентирован на быструю заморозку конфликта и предполагает серьезные уступки России по вопросам территорий, членства Украины в НАТО и снятия санкций. Он не содержит четких гарантий безопасности для Киева и конкретных предложений по поддержанию прочного мира. План Украины и Европы, по данным агентства, подразумевает более четкие гарантии и ставит более жесткие условия снятия санкций с России.
МИД Украины в то же время озвучил три «красные линии», которые остаются неизменными на всех этапах мирных переговоров. Спикер министерства Георгий Тихий пояснил, что Киев категорически отказывается признавать присоединенные Россией территории. Кроме того, Украина не согласится на какие-либо ограничения в отношении своих вооруженных сил, оборонного потенциала, оборонной промышленности или получения военной помощи от партнеров. Третьей «красной линией» названа свобода выбора Украины в вопросах вступления в международные альянсы и союзы.