Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. А 26 апреля он заявил, что стороны близки к сделке и теперь они должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в интервью CBS News, что Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта, стороны, по его словам, заняты процессом доработки некоторых ее элементов. При этом он подчеркнул, что Москва не разглашает детали переговоров, как это делает украинская сторона.