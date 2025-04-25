МИД Украины озвучил три «красные линии» на мирных переговорах
Украина определила три ключевые позиции, которые остаются неизменными на всех этапах мирных переговоров. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает украинское интернет-издание «Страна».
По его словам, Киев категорически отказывается признавать присоединенные Россией территории. Также Украина не согласится на какие-либо ограничения в отношении своих вооруженных сил, оборонного потенциала, оборонной промышленности или получения военной помощи от партнеров.
Третьей «красной линией» названа свобода выбора Украины в вопросах вступления в международные альянсы и союзы. Как подчеркнул Тихий, именно эти принципы Киев последовательно отстаивает на всех переговорах.
Ряд союзников США выражают беспокойство мирным планом администрации президента Дональда Трампа, предполагающим значительные уступки со стороны Киева. В частности, речь о признании США Крыма российским и сохранении за Москвой существенной части территорий, писал CNN.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры. Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо этого прошли переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post сообщала, что переговоры были сорваны из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины принять условия мирного плана Трампа.