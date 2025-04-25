МИД Украины озвучил три «красные линии» на мирных переговорах

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры. Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо этого прошли переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.