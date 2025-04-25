CNN: союзники США обеспокоены планом Трампа по уступкам Киева
Ряд союзников США выражают беспокойство мирным планом администрации президента Дональда Трампа, предполагающим значительные уступки со стороны Киева. В частности, речь о признании США Крыма российским и сохранении за Москвой существенной части территорий, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Несколько дипломатов из стран-союзников считают, что такая структура «посылает опасный сигнал [президенту России] Владимиру Путину и другим мировым лидерам».
«Речь идет об основополагающих принципах международного права. Речь идет о нашем собственном существовании и ослаблении любых гарантий, которые есть у моей страны или других стран для сохранения нашей независимости», – процитировало CNN дипломата из Восточной Европы.
Инициатива о признании США Крыма частью России «положила бы конец многолетней политике США, утверждающей, что <...> Крым является украинской территорией», указано в материале. Согласно заявлениям европейских чиновников, они «не последуют этому примеру, оставив США в изоляции».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с заявлением Трампа о том, что Украина потеряла Крым много лет назад.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры. Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо этого прошли переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post сообщала, что переговоры были сорваны из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана президента Дональда Трампа. Reuters сообщало, что перед переговорами Киев подготовил документ, согласно которому, территориальные вопросы не будут обсуждаться до «полного и безоговорочного прекращения огня».