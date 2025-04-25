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CNN: союзники США обеспокоены планом Трампа по уступкам Киева

Ведомости

Ряд союзников США выражают беспокойство мирным планом администрации президента Дональда Трампа, предполагающим значительные уступки со стороны Киева. В частности, речь о признании США Крыма российским и сохранении за Москвой существенной части территорий, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Несколько дипломатов из стран-союзников считают, что такая структура «посылает опасный сигнал [президенту России] Владимиру Путину и другим мировым лидерам».

«Речь идет об основополагающих принципах международного права. Речь идет о нашем собственном существовании и ослаблении любых гарантий, которые есть у моей страны или других стран для сохранения нашей независимости», – процитировало CNN дипломата из Восточной Европы.

Инициатива о признании США Крыма частью России «положила бы конец многолетней политике США, утверждающей, что <...> Крым является украинской территорией», указано в материале. Согласно заявлениям европейских чиновников, они «не последуют этому примеру, оставив США в изоляции».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с заявлением Трампа о том, что Украина потеряла Крым много лет назад.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры. Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо этого прошли переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.

The Washington Post сообщала, что переговоры были сорваны из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана президента Дональда Трампа. Reuters сообщало, что перед переговорами Киев подготовил документ, согласно которому, территориальные вопросы не будут обсуждаться до «полного и безоговорочного прекращения огня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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