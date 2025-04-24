В Кремле согласились с заявлением Трампа о Крыме

В Кремле согласились с заявлением Трампа о КрымеУкраина давно потеряла Крым, считает президент США
В Кремле согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла Крым много лет назад. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», – сказал он.
Говоря о мирном плане Трампа, который может включать в себя признание Крыма российской территорией, Песков еще раз сказал, что работа по этому вопросу ведется. РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования, добавил пресс-секретарь президента.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до назначенной встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах. О его решении стало известно после заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана президента США Дональда Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.
После срыва переговоров по украинскому вопросу в Лондоне Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, он хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Украина никогда не признает Крым российским. «Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – заявил Трамп.