В Кремле согласились с заявлением Трампа о Крыме

После срыва переговоров по украинскому вопросу в Лондоне Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, он хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Украина никогда не признает Крым российским. «Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – заявил Трамп.