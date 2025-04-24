Что значит отсутствие США на переговорах западных стран с Украиной в Лондоне

Контраргументы Киева и европейцев оказались неприемлемыми для США, объяснил замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Европа не согласна снять санкции с России, а Украина выступает против признания Крыма американцами», – уточнил он. Но Суслов полагает, что если европейские и украинские визави продолжат сопротивляться, то США, скорее всего, в очередной раз приостановят военную помощь Украине, как это было сделано в начале марта. «Нынешняя ситуация создает для Украины и для Европы колоссальные риски. Так как без дипломатической и военной поддержки США Брюссель не потянет оплату украинского конфликта, а путь Киева к поражению станет еще короче», – сказал эксперт. Поэтому слова Вэнса, подчеркивает он, адресованы в первую очередь Европе и Украине.