Что значит отсутствие США на переговорах западных стран с Украиной в Лондоне

Согласно газете Financial Times, изначально планировалось, что американцев представит не только госсекретарь, но и спецпосланник президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф. Последний в итоге также не посетил лондонскую встречу. Как сообщил 22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков, Уиткоффа ждут в Москве на этой неделе. А по информации источника газеты The Washington Post, в Вашингтоне раздражены тем, что Украина не желает принять условия, о которых ранее сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и другие издания, включая признание Штатами суверенитета России над Крымом, а предпочитает вместо этого обсуждать месячное прекращение огня.