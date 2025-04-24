Что значит отсутствие США на переговорах западных стран с Украиной в Лондоне

Что значит отсутствие США на переговорах западных стран с Украиной в ЛондонеВладимир Зеленский снова вызвал недовольство Дональда Трампа
Переговоры глав внешнеполитических ведомств США – Марко Рубио, Украины – Андрея Сибиги, Великобритании – Дэвида Лэмми, Франции – Жан-Ноэля Барро и Германии – Анналены Бербок в Лондоне 23 апреля не состоялись, после того как на них отказался приехать Рубио. При этом в ночь на 23 апреля Лэмми написал на своей странице в Х (экс-Twitter) о «продуктивном» телефонном разговоре с Рубио и намекнул на понижение уровня лондонских переговоров. Вместо министров в Лондоне встретились эксперты.
Согласно газете Financial Times, изначально планировалось, что американцев представит не только госсекретарь, но и спецпосланник президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф. Последний в итоге также не посетил лондонскую встречу. Как сообщил 22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков, Уиткоффа ждут в Москве на этой неделе. А по информации источника газеты The Washington Post, в Вашингтоне раздражены тем, что Украина не желает принять условия, о которых ранее сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и другие издания, включая признание Штатами суверенитета России над Крымом, а предпочитает вместо этого обсуждать месячное прекращение огня.
Как сообщил «Ведомостям» европейский дипломатический источник в Москве, позиция ЕС, и в первую очередь Франции, заключается в том, что любые вопросы признания территорий должны быть консенсусом между противоборствующими сторонами – Россией и Украиной.
В материале WSJ от 21 апреля перечислены условия, позицию Киева по которым якобы ждали в Вашингтоне. Среди них признание Вашингтоном российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. По данным газеты The New York Post (NYP) и портала Axios, американские предложения могли включать снятие всех санкций, введенных с 2014 г., и некие гарантии безопасности для Киева посредством специнициативы с участием европейских и неевропейских стран. Собеседник NYP также рассказал, что украинская сторона недовольна пунктами, которые касаются территорий.
Вечером 23 апреля Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что заявления Зеленского о нежелании юридически признавать Крым российским негативно влияют на переговорный процесс. При этом он отметил, что «никто не просит Зеленского признать Крым территорией России». «Украина в ужасном положении – он (Зеленский. – «Ведомости») может или пойти на мир, или сражаться еще три года, прежде чем потерять всю страну», – написал Трамп.
Незадолго до этого вице-президент США Джеймс Вэнс в ходе своего продолжающегося визита в Индию заявил о позитивных ожиданиях по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что либо и России, и Украине нужно согласиться на предложения США, либо Вашингтон откажется от посредничества. Позже, 23 апреля, Рубио подчеркнул, что США лучше понимают позицию России, а Украина в случае выхода США из переговоров столкнется с более жесткими условиями со стороны Москвы.
Отсутствие Рубио можно объяснить возможным решением США, европейцев и Украины еще раз попытаться сформировать очертания общей позиции, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Определение формулировок и выработка потенциальных условий – работа как раз экспертных групп, а участие высших чиновников будет возможно и актуально в случае, когда стороны подтвердят готовность выйти с общей позицией. «Рубио не видит смысла лететь в Лондон, так как Зеленский и его команда показывают неготовность принять часть ранее обсуждавшихся условий. А присутствовать на заведомо фактически сорванных переговорах в Лондоне госсекретарь не хотел бы», – сказала Журавлева.
Контраргументы Киева и европейцев оказались неприемлемыми для США, объяснил замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Европа не согласна снять санкции с России, а Украина выступает против признания Крыма американцами», – уточнил он. Но Суслов полагает, что если европейские и украинские визави продолжат сопротивляться, то США, скорее всего, в очередной раз приостановят военную помощь Украине, как это было сделано в начале марта. «Нынешняя ситуация создает для Украины и для Европы колоссальные риски. Так как без дипломатической и военной поддержки США Брюссель не потянет оплату украинского конфликта, а путь Киева к поражению станет еще короче», – сказал эксперт. Поэтому слова Вэнса, подчеркивает он, адресованы в первую очередь Европе и Украине.