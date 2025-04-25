Трамп заявил о хорошей встрече Уиткоффа в Москве
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу между своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным как положительную. Его слова приводит агентство Reuters.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», – сказал Трамп.
Между тем, в своей сети Truth Social президент США написал, что работа над всеобъемлющим мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко».
«Успех, похоже, не за горами», – написал американский президент.
25 апреля помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продолжались три часа. Ушаков подчеркнул, что прошедшая беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. По его словам, в ходе встречи обсуждалась, в частности, возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X по итогам переговоров в Кремле написал: «добиваемся прогресса».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что визит Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией, поскольку он приезжает с посланиями от Трампа и уезжает с ответными сообщениями от Путина. Песков пояснил, что в личной беседе проще изложить нюансы и это хорошая возможность довести до американской стороны позицию России.