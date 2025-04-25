Трамп заявил о хорошей встрече Уиткоффа в Москве

25 апреля помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продолжались три часа. Ушаков подчеркнул, что прошедшая беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. По его словам, в ходе встречи обсуждалась, в частности, возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.