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Трамп заявил о хорошей встрече Уиткоффа в Москве

Ведомости

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу между своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным как положительную. Его слова приводит агентство Reuters.

«У Уиткоффа была хорошая встреча», – сказал Трамп.

Между тем, в своей сети Truth Social президент США написал, что работа над всеобъемлющим мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко».

«Успех, похоже, не за горами», – написал американский президент.

25 апреля помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продолжались три часа. Ушаков подчеркнул, что прошедшая беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. По его словам, в ходе встречи обсуждалась, в частности, возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X по итогам переговоров в Кремле написал: «добиваемся прогресса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что визит Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией, поскольку он приезжает с посланиями от Трампа и уезжает с ответными сообщениями от Путина. Песков пояснил, что в личной беседе проще изложить нюансы и это хорошая возможность довести до американской стороны позицию России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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