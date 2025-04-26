Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, как Зеленский

Глава российского МИДа предложил обсудить этот вопрос с Зеленским, который, по его словам, «рад говорить с кем угодно посредством СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом, к которому свои требования. Москва рассматривает и выдвигает серьезные предложения, и это процесс, который не должен быть публичным, подчеркнул дипломат.