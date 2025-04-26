Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, как Зеленский

Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, как ЗеленскийСтороны заняты доработкой элементов сделки, сказал дипломат
Москва не разглашает детали переговоров по Украине, как это делает президент республики Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.
«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», – сказал Лавров.
Глава российского МИДа предложил обсудить этот вопрос с Зеленским, который, по его словам, «рад говорить с кем угодно посредством СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом, к которому свои требования. Москва рассматривает и выдвигает серьезные предложения, и это процесс, который не должен быть публичным, подчеркнул дипломат.
Лавров ранее заявил CBS News, что Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта на Украине, а стороны заняты процессом доработки некоторых ее элементов. Трамп не изложил ее подробности, поэтому и Лаврову «не следует этого делать», добавил министр.
26 апреля Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке, и обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.