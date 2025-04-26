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Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, как Зеленский

Стороны заняты доработкой элементов сделки, сказал дипломат
Ведомости

Москва не разглашает детали переговоров по Украине, как это делает президент республики Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», – сказал Лавров.

Глава российского МИДа предложил обсудить этот вопрос с Зеленским, который, по его словам, «рад говорить с кем угодно посредством СМИ», в том числе с президентом США Дональдом Трампом, к которому свои требования. Москва рассматривает и выдвигает серьезные предложения, и это процесс, который не должен быть публичным, подчеркнул дипломат.

Лавров ранее заявил CBS News, что Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта на Украине, а стороны заняты процессом доработки некоторых ее элементов. Трамп не изложил ее подробности, поэтому и Лаврову «не следует этого делать», добавил министр.

26 апреля Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке, и обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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