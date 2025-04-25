Лавров: РФ готова к сделке, но некоторые ее элементы нужно доработать

«Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на земле, который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации, когда он сказал, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой. И это была ошибка администрации, и он хочет это исправить», – сказал Лавров.