Лавров: РФ готова к сделке, но некоторые ее элементы нужно доработать
Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта на Украине, стороны заняты процессом доработки некоторых ее элементов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил CBS News.
Глава МИДа отметил, что президент США Дональд Трамп не изложил ее подробности, поэтому и Лаврову «не следует этого делать».
«Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на земле, который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации, когда он сказал, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой. И это была ошибка администрации, и он хочет это исправить», – сказал Лавров.
По мнению российского дипломата, Москва не препятствует заключению соглашения о прекращении огня на Украине. В беседе с журналистами в Белом доме 24 апреля он подчеркнул, что Вашингтон оказывает большое давление на обе стороны. В этот же день американский лидер высказал недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.
Трамп также выражал надежду, что сделка по урегулированию конфликта может быть достигнута на этой неделе. Американский президент заявил об этом после того, как глава российского государства Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.