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Лавров: РФ готова к сделке, но некоторые ее элементы нужно доработать

Ведомости

Кремль готов к сделке с США по урегулированию конфликта на Украине, стороны заняты процессом доработки некоторых ее элементов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил CBS News.

Глава МИДа отметил, что президент США Дональд Трамп не изложил ее подробности, поэтому и Лаврову «не следует этого делать».

«Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на земле, который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации, когда он сказал, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой. И это была ошибка администрации, и он хочет это исправить», – сказал Лавров.

По мнению российского дипломата, Москва не препятствует заключению соглашения о прекращении огня на Украине. В беседе с журналистами в Белом доме 24 апреля он подчеркнул, что Вашингтон оказывает большое давление на обе стороны. В этот же день американский лидер высказал недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.

Трамп также выражал надежду, что сделка по урегулированию конфликта может быть достигнута на этой неделе. Американский президент заявил об этом после того, как глава российского государства Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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