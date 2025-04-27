Песков: заявления Трампа о причинах конфликта на Украине совпадают с позицией РФ

Песков: заявления Трампа о причинах конфликта на Украине совпадают с позицией РФАмериканский лидер возложил вину на Киев
Слова президента США Дональда Трампа о причинах начала российско-украинского конфликта «во многом совпадает» с позицией Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это, мягко говоря, во многом совпадает с нашей позицией. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией», – сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что работа по урегулированию конфликта продолжается, она «не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате». По его словам, говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине пока рано.
Трамп в интервью Time 25 апреля назвал Киев виновным в развязывании конфликта на Украине. Он считает, что причиной ситуации стали планы Украины по вступлению в НАТО. До этого, 23 апреля, Трамп заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым российской территорией, «крайне вредит мирным переговорам». По его словам, Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и «это даже не является предметом обсуждения».
В Кремле согласились со словами Трампа. Говоря о мирном плане Трампа, который может включать в себя признание Крыма российской территорией, Песков сказал, что работа по этому вопросу продолжается.
25 апреля президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, говорил Песков. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в ходе встречи 25 апреля обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.