Песков: заявления Трампа о причинах конфликта на Украине совпадают с позицией РФ

Трамп в интервью Time 25 апреля назвал Киев виновным в развязывании конфликта на Украине. Он считает, что причиной ситуации стали планы Украины по вступлению в НАТО. До этого, 23 апреля, Трамп заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым российской территорией, «крайне вредит мирным переговорам». По его словам, Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и «это даже не является предметом обсуждения».