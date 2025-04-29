К чему приведет перемирие с Украиной на 80-летие Победы

Президент России Владимир Путин объявил о грядущем перемирии в вооруженном конфликте с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз оно должно продлиться трое суток, с полуночи 7 мая по 10 мая включительно. «На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в новом сообщении Кремля. При этом если Киев не пойдет на прекращение огня в этот период, то ВС России «дадут адекватный и эффективный ответ», утверждают в Кремле.