К чему приведет перемирие с Украиной на 80-летие Победы

К чему приведет перемирие с Украиной на 80-летие ПобедыКиев и Вашингтон по-прежнему настаивают на 30-дневном прекращении огня
Президент России Владимир Путин объявил о грядущем перемирии в вооруженном конфликте с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз оно должно продлиться трое суток, с полуночи 7 мая по 10 мая включительно. «На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в новом сообщении Кремля. При этом если Киев не пойдет на прекращение огня в этот период, то ВС России «дадут адекватный и эффективный ответ», утверждают в Кремле.
В прошлый раз о прекращении огня (на 30 часов) объявляли на Пасху. Россия своим новым решением снова «заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса», сообщил Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что «усилия по мирному урегулированию продолжаются, России и США удалось разблокировать двусторонние отношения», а новое перемирие – «проявление доброй воли».
Первая реакция Киева на инициативу Москвы оказалась неоднозначной. Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что, «если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно». «Зачем ждать до 8 мая?» – спрашивает он и предлагает сделать это «не для парада».
Поздно вечером 28 апреля Зеленский в своем видеообращении продолжил мысль своего министра иностранных дел, заявив, что «мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая, и огонь должен быть прекращен не на несколько дней». Основу дипломатии должно составить «немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня – и, по крайней мере, 30 дней».
Масштабирование опыта
При этом, несмотря на взаимные обвинения в нарушении прошлого перемирия (с 19 по 20 апреля), власти Украины как минимум признавали, что в течение тех 30 часов не было ни одной сирены воздушной тревоги. 21 апреля это подтвердил, хотя и не без оговорок, и Зеленский, увидевший в этом доказательство возможности прекращения огня в принципе.
Продлевать пасхальное прекращение огня Москва не стала. В Минобороны России говорили, в частности, о применении украинцами БПЛА по приграничным территориям и о том, что формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак по позициям российских войск в ДНР. Как отмечал находившийся в этот момент в Курске корреспондент «Ведомостей», воздушная тревога в пасхальную ночь там не объявлялась (см. «Ведомости» от 21 апреля).
В целом интенсивность атак на фронте была заметно снижена.
Второе за месяц перемирие говорит пока только о том, что процесс консультаций вокруг опций украинского урегулирования идет, но молчит о том, насколько стороны продвинулись и в каком направлении, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, прекращение боевых действий в этом контексте не является единственным возможным направлением.
Вполне может оказаться, что за время второго за месяц прекращения огня удастся договориться о его продолжении на каких-то условиях, допускает редактор портала Military Russia, военный эксперт Дмитрий Корнев. При этом велика вероятность того, что боевые действия могут и возобновиться после 10 мая, продолжает эксперт. По его словам, хотя Украина с известными оговорками может поддержать перемирие 8–10 мая, как это будет происходить на деле, остается вопросом.
Сигнал для Трампа
В контексте эффективности инициативы о новом перемирии в мае будет важна реакция ключевого на данный момент международного переговорщика по Украине – США, говорит Корнев. При этом власти США продолжают склонять российскую сторону пойти на заключение долговременной мирной сделки. Даже после новости о грядущем трехдневном прекращении огня пресс-секретарь президента США Каролин Левитт заявила, что у Трампа «растет разочарование лидерами обеих стран (России и Украины. – «Ведомости»), он хочет увидеть полное прекращение огня».
Сам Трамп в ночь на 28 апреля по мск снова сказал журналистам, что хочет от Путина, чтобы «он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение». Кроме того, американский президент считает, что президент Зеленский уже готов отказаться от притязаний на Крым и потому США видят условия для заключения сделки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя будет «носить решающий характер», так как Вашингтон планирует определиться, стоит ли ему продолжать участие в урегулировании.
Во многом новое перемирие можно расценивать как новый сигнал, посланный Россией республиканской администрации США, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, здесь нужно учитывать фактор приближения 100-дневного рубежа правления Трампа (30 апреля). «К этому важному для американской внутренней политики рубежу Россия как будто бы и подыгрывает президенту США, одновременно давая понять, что его дипломатические усилия приносят результаты. Кремль дает понять, что не хочет выхода Вашингтона из игры», – поясняет американист.
Он напомнил, что накануне анонса майского перемирия состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Рубио. А 25 апреля, когда Reuters опубликовало утечки американского и европейско-украинского мирных планов, Москву посетил и встретился с Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. После чего помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча была «конструктивной» и на ней обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.
Кошкин допускает, что нынешний «жест доброй воли» со стороны России продиктован стремлением сдвинуть застопорившийся мирный процесс. Ведь еще недавно Трамп публично усомнился в искренности его намерений завершить конфликт. «Теперь – ответная реакция Москвы», – говорит эксперт.
Гуманитарно-медийный аспект
На празднование 80-й годовщины Дня Победы, и в частности на приуроченный к ней парад на Красной площади 9 мая, Москва ожидает прибытия около 20 зарубежных лидеров. Помимо всех стран СНГ уже подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Сербии Александра Вучича, премьера Словакии Роберта Фицо и др.
Не нужно забывать о том, что празднование 9 мая создает определенные риски, связанные с большим скоплением людей, участием иностранных делегаций, напоминает Офицеров-Бельский. «Потому здесь российская заинтересованность налицо. Но и для Киева совершать атаки на российские города было бы в данный момент неразумно. Так что лучшим вариантом для обеих сторон было бы отказаться в эти дни от серьезной военной активности в целом», – полагает он.