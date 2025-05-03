В Кремле заявили, что целью перемирия является тест на готовность Украины к миру

В Кремле заявили, что целью перемирия является тест на готовность Украины к мируПесков пояснил, что Россия ждет окончательных, а не двусмысленных заявлений от Киева
Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие ко Дню Победы является тестом на готовность Украины к миру. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие – это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», – заявил Песков.
Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая «для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного, устойчивого мира между Россией и Украиной», заявил Песков. Поэтому неготовность Киева прямо ответить на сделанное Россией предложение «ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», заявил представитель Кремля. «И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является», – добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы. «Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – сказал президент Украины. Он подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно». По его мнению, Россия предложила перемирие, чтобы «дать мягкую атмосферу выхода из изоляции [Владимиру] Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая». После этого Зеленский заявил, что если России нужно перемирие с 7 мая, то Украина готова, но на прекращение боевых действий на 30 дней.
Путин 28 апреля объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. В заявлении на сайте Кремля говорится, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. В случае же нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ», отмечается в заявлении.
До этого Россия объявляла 30-часовое пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Украина на это перемирие согласилась. По его итогам Россия заявила о 4900 нарушений перемирия со стороны Украины, Украина – о 2935 нарушениях со стороны России. Владимир Путин, комментируя итоги пасхального перемирия, сказал, что в целом оно показало снижение боевых действий. В первый раз перемирие в ходе российско-украинского конфликта объявлялось в Рождество 2023 г. – с 12:00 6 января до 24:00 7 января.